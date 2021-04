Near East Bank pandeminin ekonomiye etkilerini değerlendirdi

Near East Bank Hazine ve Finansal Kurumlar Birimince KKTC ve dünya ekonomisi hakkında pandeminin olumsuz etkileri ve bu etkilere karşı alınan tedbir ve hizmetler hakkında değerlendirme yapıldı.

Near East Bank Hazine ve Finansal KurumlardansorumluGenel Müdür Yardımcısı Dinç Erkman değerlendirmesinde dünya ekonomisi hakkında şunları dile getirdi: “Tüm dünyanın küresel sorunu haline gelen Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler neticesinde ekonomik aktivitelerde sert düşüşler meydana gelmiştir. Ekonomik faaliyet gösteren tüm alanlarda sıkıntılar yaşanmaktadır. Üretimin ve satışların sert düşüşü, zorunlu hizmetler haricindeki hizmet sektörünün durma noktasına gelmesi, pandemi kuralları çerçevesinde seyahat yasakları ve nakliyat zorlukları neticesinde ithalat ve ihracatın en düşük seviyeye gerilemesi yanı sıra turizm sektörününde en dip seviyeleri görmesi ciddi ekonomik kayıplara neden olmuştur. Ülkeler pandemi koşullarının yumuşatılması ve ekonominin canlanabilmesi için kendi rezervlerini kullanarak mali teşvik paketleri çıkarmışlardır.”

Erkman ayrıca dünyada Merkez Bankalarının borçlanma maliyetlerini düşürebilmek için politika faizlerini en düşük seviyelere çektiklerini, FED ve Avrupa Merkez Bankası gibi önde gelen bankaların nakit sıkışıklığı yaşanmaması için varlık alım programlarını ya genişlettiği ya da yeni programlar başlattığını görüşlerine ekledi.

Dinç Erkmanülkemiz ekonomikfaaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Erkman “Ülkemizde Türk Lirası kullanılması nedeniyle Türkiye’de yükselen TL faiz oranlarına paralel olarak KKTC Merkez Bankası da faiz oranlarını yükseltmiştir. Bu anlamda bankaların mevduat müşterilerine daha yüksek faiz getirisi sunmalarına olanak sağlamıştır. Dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizde de alınan tedbirler neticesinde ekonomik faaliyetler en düşük seviyeleri görmüştür. Ülkemize giriş- çıkışlarda salgının seyrine göre değişen kısıtlamalar ve kurallar uygulanmaya başlanmıştır. Üretim, satış ve hizmet sektörlerinin durma noktasına gelmesinden dolayı işsizlik ve buna bağlı sıkıntılar meydana gelmiştir. Hükümetimiz oluşan sıkıntıların en aza indirilebilmesi adına çeşitli teşvik ve önlem paketleri çıkarmıştır. Salgının seyrine göre ekonomik faaliyetlerde açılıma gidilmiştir. Kredilerle ilgili yasal mevzuatta yer alan bir takım kısıtlamalar kaldırılarak bankaların ödeme zorluğuna düşmüş kredilerini daha kolay yapılandırmalarına olanak sağlanmıştır.

Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde “Kredi Garanti Fonu Portföy Kredileri”gibi ürünlerle birlikte piyasa fiyatlamalarının altında yeni kredilendirme olanağı verilmiştir” dedi.

Kredi Garanti Fonu Portföy Kredileri gibi ürünlerle birlikte yeni kredilendirme imkanı sağlandı

Near East Bank, tüm bu değerlendirmeler ve alınan kararlara göre hem piyasa koşullarını hem de devletimizin pandemi koşulları için ürettiği önlem paketlerini dikkate alarak işbirliği içerisinde gerekli kriterleri sağlayarak, müşterilerinin yanında olmaya devam etti. Kredi Garanti Fonu’nun bankamıza sağladığı kredi limitinin tamamı ihtiyaç sahibi müşterilerimize kullandırılmıştır.

Near East Bank Hazine ve Finansal Kurumlar Birimi pandemi sürecinde de uluslararası piyasalarla direkt iletişim halinde müşterilere hizmet vermeye devam ettiklerini bildirdi.

Konu hakkında açıklama yapan, Hazine ve Finansal Kurumlar Birimi Kıdemli Birim Müdürü Celal Trahonlu; “Hizmetlerimizde hiçbir zaman kesintiye gitmedik. Günlük döviz alım satım işlemleri, Vadeli Döviz alım satım işlemleri, Döviz Swap İşlemleri, Prestij Hesap, Değişken Hesap, DCD, Opsiyon İşlemleri, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond, Altın Hesabı, Gümüş Hesabı, Gecelik Mevduat Hesabı, Vadesiz Mevduat Hesabı ve Vadeli Mevduat Hesabı ürünlerimizi en iyi fiyatlamalar ile hızlıca müşterilerimize sunmaktayız. Müşterilerimizle sürekli iletişime büyük önem veriyor; günlük piyasa bültenlerimizlemüşterilerimizi piyasalardaki son gelişmelerden haberdar ediyor,müşteri özelinde mevcut portföylerinin değerlendirmesini yapıyoruz” dedi.Lha