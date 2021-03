Near East Bank Lefkoşa Merkez Şubesi hizmetleriyle parlıyor

KKTC’nin en büyük kullanım alanına sahip ilk akıllı binası olarak inşa edilen Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası bünyesinde 9 Aralık 2020 tarihinde hizmete başlayan Lefkoşa Merkez Şube, Kurumsal Bankacılık hizmetleri yanı sıra Bireysel Bankacılık, Özel Bankacılık KOBI ve Ticari Bankacılık segmentlerinde de karma şube yapısı ile hizmet vermeye devam ediyor.

Near East Bank Lefkoşa Merkez Şube Müdürlüğü’ne atanan Tülay Umut ve ekibi; konut, araç, arsa, ihtiyaç, spot, limitli, çek deposu, esnek ödemeli ve taksit ertelemeli her türlü kredi sağlamada; kredi kartı ve üye işyeri POS taleplerini karşılamada, araç, konut, işyeri sigortalarıile mal varlığınızın güvence altına alan elementer sigortalar ile sağlık ve birikimli hayat sigortalarında da müşterilerine hizmet veriyor. Lefkoşa Merkez Şube Müdürü Tülay Umut, şube ve hizmetleri hakkında şunları dile getirdi; “İnsanların hayatlarında verdikleri en büyük kararlar finansal kararlardır. Şubemizde finansal ihtiyaçlara ve ülke ekonomimizin gelişimine göre Kurumsal,Ticari, KOBİ, Bireysel, ve Özel Bankacılık alanlarında müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla birlikte toplumumuza daha büyük yatırımlar için imza atmaya ve sürdürülebilir finansal çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Her kesimden müşterilerimizin bütçelerine göre yön veriyor, planlama yapıyor, Döviz alım-satım işlemleri ve Forward, Swap gibi türev ürünlerden yararlandırıyoruz. Ayrıca, Altın Hesap ve Gümüş Hesap açıyoruz. Halkımız ve iş ortaklarımızdan aldığımız güç ve çalışanlarımızın kararlılığıyla, ortak hedeflerle birlikte yürüyeceğimiz uzun ve başarılı bir yolumuz var. Her geçen gün gerek sağlam finans yapısı ile gerekse deneyimli kadrosu ile büyüyen bankamızın yeni şubesi Lefkoşa Merkez Şubemizin heyecanlı ve dinamik kadrosu ile müşteri memnuniyetini en üst seviyelere taşımak için çalışıyor ve tüm halkımızı şubemize bekliyoruz.”

Teknolojisi ile göz kamaştırıyor

Near East Bank, kültürüne yerleşmiş vizyonu ve misyonu ile müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm alabilmelerine olanak sağlayan bir kurguda tasarladığı Lefkoşa Merkez Şubesinde, müşterilerin farklılaşan ihtiyaçları doğrultusunda verilen hizmetlere kolay ulaşılır çözümler sunuyor. Bankacılık hizmetlerinde sunduğu dijital ve teknolojik alt yapısı çalışanlarına da kullanım kolaylığı sağlayarak hızlı çözümlerle müşteri odaklı çalışma hayatını daha da verimli kılıyor. Gişe, bireysel ve ticari müşteri temsilcileri bölümleri standart banka servis modelinde ayrı modüllerde konumlandırıĺan şubede, müşteri mahremiyeti ve konforu düşünülerek tasarlanan özel misafir odaları da yer alıyor. Şubede müşteriler için değerli eşya ve belgelerini koruyabilecekleri tam güvenlikli özel kiralık kasalar da mevcut. Müşterilerin gişeden fatura ödeme, kredi kartı borcu yatırma gibi temel işlemleri için sıra beklemeden hızlıca hizmet alacakları dijital platformlara yönlendirme ve bu kanallardan güvenli şekilde işlem yapabilmeleri de sağlanıyor. Online bankacılıktan yararlanmak isteyen müşteriler bankanın sunduğu internet erişimi ile internet bankacılığı platformundan kullanıcı adı ve şifre girerek işlemlerini yapabiliyorlar. Sadece gişeyi tercih eden müşterilerin aynı zamanda ATM kullanımını da arttırmak adına şube dışında iki yeni ATM de hizmete sunuldu. Lha