Near East Bank küçük işletmeler destek kredisiyle nefes aldırıyor

Near East Bank, Küçük İşletmelere Destek Kredisi, düşük faizli finans ve orta vadede ödeme avantajı ile işletmenizin desteği oluyor. Aylık %2,25'ten başlayan faiz oranları, düşen bakiye özelliği, kolaylık sağlayan 36 aya kadar ödeme planı ve 200,000 TL'ye kadar kullandırım özelliği ile işletmelerin finans ihtiyacını karşılıyor.

İhtiyaçlarınıza cevap veren Küçük İşletmelere Destek Kredisi iş yeriniz için yapacağınız tüm ödemeleri ertelemek zorunda kalmadan firmalara önemli bir avantaj sunarak destek sağlıyor.

İşletmeler için maliyeti düşük olan Küçük İşletmeler kredisi, mali sıkıntıların aşılmasına kaynak sunarken, ekonomik dengelerini yeniden tesis etmek isteyen işletmeleri rahatlatıyor.

Near East Bank Ticari Bankacılık Pazarlama Birimi Kıdemli Grup Müdürü Kutay Canateş

Küçük İşletmeler Destek Kredisi ile ilgili olarak;

“ İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulları düşünerek, işletmelerin özellikle ödeme sisteminde yaşayabileceği olumsuz etkileri azaltmak ve faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla sektörlere özel kredi ürünlerimizle işletmelerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz.

Near East Bank olarak, tarımdan inşaata, yatırımdan ithalata ve turizme kadar birçok finans desteğini vermekteyiz. Bunun yanı sıra berber, bakkal, dükkan sahibi esnafı da unutmadığımızı dile getirerek, Küçük İşletmeler Destek kredimizde tam da bu amaçla, daha küçük esnafa, iş yeri sahiplerine yönelik olarak hazırlamış olduğumuz bir destek kredisidir. 200 Bin TL kullandırım özelliği ve piyasaya uygun faiz oranı ile hazırladığımız kredimizden faydalanacak işletmeler, mevcut mali sıkıntılarına çözüm bulacaklar ve işletmelerine nefes aldırarak işlerini devam ettirebilecekler.” dedi.

Near East Bank’ın sunduğu Küçük İşletmeler Kredisi hakkında bilgi ve teklif almak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen işletmeler, tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi’nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından ve İnternet Bankacılığı üzerinden, Near East Mobil, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden kolay ve hızlı şekilde başvurularını yapabilecekler.