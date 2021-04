Near East Bank İhtiyaç Kredisi hesaplı sağlık sigortasıyla tanıştırıyor

Near East Bank, Eylül 2020’de başlattığı ve son dönemde en çok ilgi gören ve müşterilerin yoğun talebi ile karşılaşan İhtiyaç Kredisi kampanyasını sürdürüyor. Hesaplı Sağlık Sigortası hediyeli bu kampanyanın en önemli özelliği ise bireysel ihtiyaç kredisi alan müşterilerine sağlık harcamalarında kazandırma fırsatı vermesi

Near East Bank, finansal olarak birçok avantaj sağlayan alternatifli ürünler hazırlayarak, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına çözümler sunarken geliştirdiği yeniliklerle beraber hizmet kalitesini günden günde artırıyor. Bireysel, ticari ve özel bankacılığa sunduğu hizmetlere önem gösterek gerek şahıs gerekse işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik birçok kampanya hazırlayan Near East Bank, Eylül 2020’de başlattığı ve son dönemde en çok ilgi gören ve müşterilerin yoğun talebi ile karşılaşan İhtiyaç Kredisi kampanyasını sürdürüyor.

Hesaplı Sağlık Sigortası hediyeli bu kampanyanın en önemli özelliği ise bireysel ihtiyaç kredisi alan müşterilerine sağlık harcamalarında kazandırma fırsatı vermesi. 25.000 TL ve üzeri İhtiyaç Kredisi sahiplerine hediye edilen, 20.000 TL'ye kadar yatarak tedavi teminatlı Hesaplı Sağlık Sigortası, müşterilere sağlıkla ilgili acil durumlarda oluşabilecek ağır maliyetlere karşı güvence sağlayarak, yurt içi anlaşmalı ve anlaşmasız tüm kurumlar ile yurt dışında da teminat limitleri kapsamında sağlık giderlerini karşılamalarına olanak veriyor.

Kaliteli sağlık hizmetinin alınmasına özellikle önem veren Near East Bank, aynı zamanda bu kampanya ile ülkemizde sağlık sigortası bilincini arttırmak ve sigortanın öneminin altını çizmek amacıyla önemli bir misyon yüklenerek kampanyayı sürdürüyor.

Near East Bank Pazarlama ve Ürün Geliştirme Birimi ile Sigortacılık Birimi tarafından ortak ekip çalışması yapılarak hazırlanan Hesaplı Sağlık Sigortası hediyeli İhtiyaç Kredisi kampanyası, müşterileri finansal açıdan korumak ve güven duymalarını sağlamanın yanı sıra sağlık harcamalarına yönelik ihtiyaçlarına acil çözüm sunması açısından müşterilerden yoğun talep almaya devam ediyor.

Bu kampanya ile sigortalanan müşterilerden memnuniyet açısından olumlu geri dönüşler alan Near East Bank, Ekim 2020 tarihinde başlattığı Yeni Yıl Kredi kampanyasında da, benzer şekilde 25.000 TL ve üzeri kredi talep eden tüm müşterilerine Hesaplı Sağlık Sigortası’nı hediye etmişti.

Müşteriler için önemli bir avantaj sağlayarak alışkanlık haline gelen ve 25.000 TL ve üzeri İhtiyaç Kredisi sahibi tüm müşterilerilere sunulan Hesaplı Sağlık Sigortası, kampanyaya dahil edildiği 2020 yılından 2021 yılının sonuna kadar, pandemi dolayısı ile verilmeye devam edecek. Bugüne kadar toplam 500’ün üzerinde sağlık sigortası hediye edildi ve yıl sonuna kadar bu sayının önemli derece artması bekleniyor.

Near East Bank Sigortacılık Birimi Müdür Yardımcısı Alper Uzun konu hakkında şunları dile getirdi;

“Zorlu piyasa koşullarına rağmen, müşteri odaklı hizmet anlayışımızla ve teknolojinin sağlayacağı en iyi imkanları onlara sunmak için çalışan bir banka olarak, müşterilerimiz için avantajlar sunmaya ve ihtiyaçlarının yanında sağlıklarını da düşündüğümüzü önemle vurgulamak isterim. Bu anlayış ile Bankamızca İhtiyaç Kredisi alan müşterilerimize Hesaplı Sağlık Sigortası hediye ederek, kredi ürününe dahil ettiğimiz bir avantajı onlara sağlamak istedik. Ayrıca bu avantajı bir alışkanlığa dönüştürerek, her Near East Bank’lının ülkemizde kaliteli sağlık hizmeti almasının önünü açmış olduk.” dedi.

Kişiye özel ödeme planlı İhtiyaç Kredisi ile her zaman müşterinin yanında olduğunun altını çizen Near East Bank, her bütçeye uygun kredi seçenekleri sunmaya, acil nakit ihtiyaçları için uygun faiz oranlı ve uzun vadeli tüketici kredilerine kattığı avantajlar ile hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Lha