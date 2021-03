Near East Bank ‘Gümüş Hesap’ ile parlak bir yatırım imkanı sunuyor

Günümüzde kıymetli madenlerden olan gümüş, ziynet eşyası olması dışında alternatif yatırım araçlarından biri olarak da bankacılık ürünleri arasında giderek daha çok tercih ediliyor. Piyasalarda yaşanan arz ve talebe istinaden altın ve döviz gibi kazanç sağlaması gümüş madenine olan yönelimin artmasına neden oldu.

Özel Bankacılık Grup Müdürü Esra Manyera, Near East Bank Özel Bankacılık ürünlerinden Altın Hesap ile ilgili müşterilerinden olumlu dönüşler aldıklarını, piyasalarda değerli madenlerden Gümüş’e olan ilgi ve talebin de artması neticesinde Ürün Pazarlama ve Hazine Birimi ile birlikte çalışarak alternatif bir yatırım aracı olan Gümüş Hesabı da hızlıca devreye aldıklarını ve müşterilerine Gümüş alternatifini de sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Esra Manyera; “Birikimlerini gümüş olarak değerlendirmeyi düşünen müşterilerimize, kısa vadede getiri imkanı sağlayan Gümüş Hesap, gümüş gram değeri üzerinden yatırım yapmayı sağlarken, avantajlı bir alternatif yatırım aracı olarak portföy çeşitlendirmenize olanak sağlıyor.” İfadesini kullandı.

Gümüş gibi değerli bir madenin alım- satımını yaparak getirisinden fayda elde edilebilecek bir yatırım ürünü olan Gümüş Hesabı, Near East Bank Dijital Bankacılık kanallarından hızlı ve kolay şekilde ‘ Vadesiz Gümüş Hesabı’ olarak açılabiliyor.

Near East Bank Altın Hesap’da olduğu gibi ‘Vadesiz Gümüş Hesap’ta da müşteriler birikimlerini gümüş hesapla değerlendirerek, güvenilir bir yatırım yapma olanağına sahip oluyorlar. Gümüş alımı yapılabilen, aynı şekilde de satılabilen bir hesap türü olarak gümüşün getirisinden yararlanmak olanaklı.

Gümüş Hesabın Avantajları ;

Gelecek güvencesi için biriktirilecek gümüşler Near East Bank Gümüş Hesapla güvende. Döviz alım / satım işlemi yapar gibi; kaybolma, çalınma, düşük ayar riski olmadan kolayca, gram bazında gümüşe yatırım yapabiliyor, gümüşün piyasalarda kazandığı değer doğrultusunda gümüşlerinize siz de değer katabiliyorsunuz.

Gümüşün gramajının az olması, düşük ayarlı ya da eski tarihli olması gibi durumlarla da karşılaşmıyorsunuz. TL, GBP, EUR ve USD karşılığı olarak Gümüş alım satım işlemi yapabilirsiniz. Minimum gümüş alım satım işlem miktarı 50 gram olarak belirlendi.

Birikimlerini gümüş olarak değerlendirmeyi düşünenler, gümüşün değer artışından yararlanmak isteyenler için Near East Bank Gümüş Hesabı uygun. Gelecek için biriktirilen gümüşler, Gümüş Hesabı ile birikimcilerin her zaman elinin altında olacak. Lha