Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Şubesi hizmet vermeye başladı

Faaliyetlerine 9 Aralık’da başlayan Lefkoşa Merkez Şube, kullanıcıların farklılaşan ihtiyaçları doğrultusunda ve müşteri deneyimini daha etkili kılmak adına bankacılık da dijital hizmet olarak ön plana çıkıyor

Geçtiğimiz ay görkemli bir törenle açılışı gerçekleşen Near East Bank Genel Müdürlük Merkez binası, iştirak şirketleri ile birlikte aktif şekilde çalışmaya başladı.Near East Bank Genel Müdürlük Merkez binası kapsamında kurgulanan ve yeni şube konsepti ile açılan Lefkoşa Merkez Şubesi de binanın dış cephesine uyumlu şekilde tasarlandı. Faaliyetlerine 9 Aralık’da başlayan Lefkoşa Merkez Şube, kullanıcıların farklılaşan ihtiyaçları doğrultusunda ve müşteri deneyimini daha etkili kılmak adına bankacılık da dijital hizmet olarak ön plana çıkıyor. Near East Bank, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm alabilmelerine olanak sağlayan bir kurguda tasarladığı şubesinde, müşterilerin bekleme süreleri de azalarak içerdeki işleyiş daha aktif şekilde çalışıyor. Gişe ve bireysel müşteri temsilcileri bölümleri standart banka servis modelinde ayrı modüllerde konumlandı. İşlem güvenliği, müşteri mahremiyeti ve konforu düşünülerek özel misafir odaları tasarlandı. Aynı zamanda müşteriler için değerli eşya ve belgelerini koruyabilecekleri tam güvenlikli özel kiralık kasalar da mevcut.Gişede fatura ödeme, kredi kartı borcu yatırma gibi basit işlemler için müşterilerin beklemeden hızlıca hizmet alacakları online bankacılık işlemleri için dijital platformlara yönlendirme ve bu kanallardan güvenli şekilde işlem yapabilmeleri de sağlanıyor. Online bankacılıktan yararlanmak isteyen müşteriler banka internet servisinden kullanıcı adı ve şifre girerek işlemlerini yapabiliyorlar. Sadece gişeyi tercih eden müşterilerin aynı zamanda ATM kullanımını da arttırmak adına şube dışında iki yeni ATM de hizmete sunuldu.Tüketicilerin ürünler ve hizmetler hakkında bilgi almasını sağlayıcı dijital ekranlardan en yeni kurumsal ürünler takip edilebiliyor veya basılı ürün tanıtım broşürleri tasarlanan hizmetler panelinden alınabiliyor.Near East Bank Destek Hizmetleri Birimi Müdür Yardımcısı Ergin Doğan konuyla ilgili değerlendirmesinde, “ Müşterilerin huzurlu, refah bir şekilde bankacılık hizmeti alması için hem görsel hem de işlevsel her detayı düşünerek konsept şubemizi yarattık. Geniş giriş salonu, rahat oturma üniteleri, özel cam bölmelerle ayrılmış bireysel müşteri temsilcileri ile görüşme alanları hem konfor sağlıyor hem de güvenli hissettiriyor. Şubemizde ayrıca dijital reklam alanları yaratarak bankamıza ait ürünlerimiz ve hizmetlerimizi görsel olarak sunabiliyor, güçlü teknolojimizi kullanabiliyoruz. Genel Müdürlük Merkez Binamızda olduğu gibi şubemiz de tüm teknik donanım ve güvenlik alt yapısı ile yeni düzendeki bankacılık şube konseptine uygun olarak tasarlandı.” Şeklinde konuştu.Toplum sağlığını korumak adına tüm şubelerimizde olduğu gibi Covid 19 tedbirlerine uygun şekilde çalışan Lefkoşa Merkez Şubesi’nin de düzenli dezenfeksiyon işlemi yapılırken, çalışma saatlerinde hem çalışanlar hem de müşteriler için belirli mesafeler korunarak ve insan sirkülasyonu en aza indirerek en iyi hizmet verilmesi sağlanıyor. Tüm bankacılık işlemlerinin rahat ve güvenli şekilde yapılabilmesi ve profesyonel bankacılık hizmeti için her türlü donanıma sahip Lefkoşa Merkez Şubesi, 08:30 — 16:00 saatleri arasında hizmet veriyor.16 Şubesi, 48 ATM ve 148 CardPlus ATM’si ile ada genelinde en geniş hizmet ağına sahip banka olma özelliğini taşıyan Near East Bank, Lefkoşa Merkez Şubesi ile şube sayısını da 17 ye yükseltti. Lha