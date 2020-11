Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı haftasında törenle açılacak

Near East Bank, Kuzey Kıbrıs’ın tam otomasyonlu akıllı ve modern binası olarak Lefkoşa’da inşa edilen Genel Müdürlük Merkez Binası’nın açılışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünü haftasında gerçekleşecek. 15 Kasım KKTC Cumhuriyet Bayramı’na ithafen, günün anlam ve önemine uygun olarak özel bir kutlama niteliğinde olacak.

2020 yılında toplam 2.10 milyar dolar varlığa sahip ve 7 bin 200 personeli ile KKTC’nin en büyük ve en geniş özel kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşayan Yakın Doğu Kuruluşu’nun bankacılık sektöründeki öncülerinden Near East Bank, temelleri 15 Kasım 2018’de atılarak inşa edilmeye başlanan Genel Müdürlük Merkez Binası açılışını 15 Kasım haftasına denk getirerek milli değerleri her daim önde tuttuğunu, her adımda bu değerleri yaşatmayı ve anmanın ne denli önemli olduğunu vurguluyor.

15 Kasım 1983’te özgürlük mücadelesi veren tüm kahramanların sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edilmesiyle her yıl bu tarihte kutlanan; adanın en önemli ulusal günü Cumhuriyet Bayramı’nın kutlama çoşkusuna KKTC’nin öncü kuruluşlarından Near East Bank’ın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı haftasında yapacağı görkemli açılış eşlik edecek.

Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası, iştirak şirketleri ile birlikte 650 çalışanın istihdam edileceği, Genel Müdürlük Banka Şubesi ile de bankacılık hizmetlerine devam edecek şekilde tasarlandı. Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası, tam güvenlikli otomasyon sistemli akıllı bina olarak 9 kattan oluşuyor. Bina, yönetim katı ofisleri, ferah birim ofisleri, misafir ağırlama salonları, toplantı salonları, büyük-küçüklü toplantı salonu, konferans- seminer salonu, lobisi, ana fuaye sergi alanı, restoranı, kafe alanı, teknopark, geniş otoparkı ile toplam 10 bin metrekareyi aşan, ada genelinde yapılmış ilk geniş kapsamlı genel müdürlük binası olma özelliğini taşıyor.

Bayrak Dalgası Efektli Modern Mimari Bina

Near East Bank Genel Müdürlük Merkez binası, KKTC ekonomisinin can damarı ve merkez şehri Lefkoşa’da yer alıyor. Bina, Kuzey Kıbrıs’ın simgesi Beşparmak Dağları’na yüzünü dönmüş ve bayrak dalgası formundaki mimarisi ile ihtişamla yükseliyor. Binaya dıştan bakıldığında fark edilen kıvrımlı mimarisi KKTC bayrağının dalgalanmasını simgelemektedir.

Binanın çok yüzlü camları, doğal ışığın içeri girmesini sağlarken gökyüzünü de yansıtıyor. Bu özelliği ile binanın tamamen cam şeffaf dokusu Near East Bank’ın “yenilikçilik ve yaratıcılılık” değerleriyle güvenilir bir banka olma misyonunu açıkca vurguluyor.

Bina, 55 metre uzunluğu ve yaklaşık 10 bin metrekare genişliğe sahip, inşasının her aşamasında etkin enerji kullanımına dikkat edilerek, gün ışığından yararlanmayı sağlayan pencere düzenlemeleri ile doğal bir aydınlatmadan azami derecede faydalanmayı sağlıyor.

Mimarisindeki modern görünümü yanında teknolojik alt yapı donanımı ile de güvenli akıllı bina olma özelliğini taşıyor.

Binanın iç tasarımında ve dekorasyonunda yer alan Yakın Doğu Üniversitesi bronz atölyelerinde üretilmiş çok özel çalışmalar, lobi alanında yükselen bronz aydınlatma, bronz heykeller ve yine Yakın Doğu Üniversitesi’nden ressamların duvarları süsleyen tabloları ile Near East Bank sanata verdiği önemi de ortaya koyuyor. Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası önünde yer alan 8 bronz heykel, Yakın Doğu Kuruluşu’nun faaliyet alanlarını simgeliyor.

Faaliyete 25 yıl önce başlayan Near East Bank; kurulduğu günden beri izlediği verimli ve sürdürülebilir büyüme stratejisi ile, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda fark yaratmaya devam ederken, bankacılık sektöründe her geçen gün daha ileri bir konuma geçme hedefi ile yol alıyor. Lha