Near East Bank Geleneksel 2020 Yılı Hizmet ve Başarı Ödülleri verildi

Near East Bank İnsan Kaynakları Birimi tarafından organize edilen geleneksel Hizmet ve Başarı Ödülleri Sunum Töreni bu yıl Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binasında gerçekleşti.

Törene, Near East Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Selami Kaçamak, Yönetim Kurulu üyesi Kaan Tokat, Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, Genel Müdür Yardımcısı Cafer Lale Kıdemli Grup Müdürü Bülent Efekan, birim müdürleri, şube müdürleri ve ödüle hak kazanan değerli çalışanlar katıldı.

Her yıl sonu Bankanın yılbaşı balosu etkinliği içerisinde organize edilen tören, pandemi sebebi ile yapılamayıp; bu yıl, pandemi kuralları çerçevesinde kısıtlı katılımcı ile 16 Haziran 2021’de gerçekleşti. Near East Bank’ta kıdemini 10 - 15 ve 20 yıl hizmet vererek tamamlayan, alanında uzman personele ve yüksek performansları ile ödüle layık görülen çalışan ve en başarılı şubeye plaketleri verildi.

Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası Seminer salonunda gerçekleşen Hizmet ve Başarı Ödülleri plaket takdim töreninin açılış konuşmasını Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap yaptı. Konuşmasında yıl için genel bir değerlendirme de yapan Haskasap şunları söyledi:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan ve sosyo-ekonomik yaşamı olumsuz etkileyen Covid-19 Pandemisi bankacılık hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi nasıl yürüteceğimiz konusunda hızlı ve doğru adımları atabilmemiz için yeni kararlar almamızı gerektirdi. Öncelikli olarak pandeminin başlaması ile bu sürecin 2021 yılına da sarkacağını biliyorduk ancak değerli yöneticilerimiz bu süreçte, pandemi kurallarına uyarak mevzuata uygun çok iyi bir tertip alarak ilerlememizi sağladı. Bu dönemde özellikle bizleri hergün bilgilendiren ve çalışmalarımıza yön veren bankamızın Uyum Birimine ve yöneticilerine bu zorlu süreçte gösterdikleri performanstan ve başarılarılarından dolayı çok teşekkür ederim.

Pandemi sürecince şubelerimiz çok ciddi şekilde mücadele etti; alınan karantina kararları, sosyal mesafe ve hijyen kuralları tüm şubelerimizde eş zamanlı uygulanmaya başlayarak bu sürece şubelerimizi kapatmadan devam edebildik. 2020 yılından bugüne de aynı azimle kurallara uyarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Hedeflerimize ulaşmak yönünde şubelerimizin çok büyük katkısı vardır. Tüm şube birim yöneticileri ve şube çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bütçe ve hedeflerimize göre bu yılı da başarı ile tamamlayacağımıza inancım tamdır.

Near East Bank olarak, müşterilerimize hizmet noktasında güçlü ve kaliteli bir hizmet veriyor olmak ve olumlu geri dönüşleri almak bizleri çok memnun ediyor. Şube müdürlerimizin müşterilerimiz ile teması, ihtiyaçlarını dinleme, tespit etme ve doğru ürünlerle onları buluşturmaktaki deneyimleri, anında ve kısa sürede çözümlerle hizmet götürmesi güçlü operasyonel yapımızın da desteği ile müşteri memnuniyetinde bizleri çok iyi bir konuma getirmiştir.

Son iki yıldır süregelen pandemi, ülkelerin aldığı önlemler ve aşı sistemi ile yavaş yavaş kontrol altına alınmakta. Bu yıldan sonra neler olacak, dünya da neler yaşanacak göreceğiz. Ülkemizin küçük ve kapalı bir ada olması, tedbirlere çok sıkı şekilde uyulması ve hükümetimizin aldığı kararlar neticesinde virüsün kontrol altına alınması noktasında, ülkemizi çok iyi bir konumda görüyorum. Birçok Avrupa ülkesine göre çok iyi durumdayız. KKTC halkının da bilinçli hareket etmesi, bu mücadelede büyük önem arz etti. Elbette süreç devam ediyor ve 2022 yılı sonuna kadar da devam edeceğini düşünüyorum.

Çalışmalarımıza dönersek, 2020 yılında teknolojiye olan yatırımımızı hiç kesmedik ve ciddi şekilde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bunun önemini özellikle ev-ofis sistemli çalışma yöntemine geçtiğimizde çok daha iyi anladık, işlerimize yansımalarını gördük. Tüm çalışanlarımıza diz üstü bilgisayarak tedarik ederek, ofis çalışmalarımızı evlere taşıdık ve alt yapımızı güçlendirerek işlerimizi üst seviye güvenlikli online bağlantılar ile her çalışana erişim imkanı sunduk. Cisco WebEx çalışmalarımıza zaten pandemi öncesinde başlamıştık. Bu çalışmalarımızı ve alt yapısını hızla güçlü bir yapıda tamamlayarak görüntülü video konferanslarla toplantılarımızı gerçekleştirdik. Pandeminin yoğun olduğu kapanma döneminde bu süreci bu nedenle çok iyi atlattık. Mart 2020 den bugüne işlerimizi hiç aksatmadığımız gibi dijital bankacılığın bir çok alanında dev adımlar attık.

Geçtiğimiz yıl Genel Müdürlük Merkez binamızın ve bünyesinde barındırdığı Lefkoşa Merkez Şubemizin açılışını gerçekleştirdik ve iştirak şirketlerimiz de dahil bankamız merkezini yeni binamızdaki ofislere taşıdık. 600’ü aşkın personelimizi tam donanımlı yeni akıllı binamızda istihdam ediyoruz.

Near East Bank olarak attığımız her adım sizlerin sayesinde gerçekleşti, büyük bir takım olarak kazandık.

Teknoloji şirketimiz Near East Technology, üniversite, hastane, banka ve diğer iştiraklar şirketlerimizin her türlü donanım, network ve IT güvenlik hizmetlerini sağlamanın yanı sıra tüm yazılımlarını da gerçekleştirdi ve hız kesmeden devam ediyoruz. 150 kişilik teknoloji ekibimizle burada Genel Müdürlük binamızda tüm teknik donanımları kendi içimizde gerçekleştiriyoruz.”

Katılımcılara teşekkür eden Haskasap, yılın sonunda büyük bir organizasyon yapmayı düşündüklerini ayrıca, geleneği bozmadan her yıl bu ödül töreninin yapılacağını vurguladı.

Törende ayrıca Near East Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak’ta kısa bir konuşma yaparak;

“Son 10 sene içinde bankacılık ve bankaların gelişmesinde alınan önemli verilere dayanarak, Near East Bank olarak iş hacmi yönünden en hızlı, en fazla büyüyen banka olduk. Bu başarıda bütün ekibimizin rolü çok büyük. Bankamız büyüdü, inşallah daha da yukarlara çıkacagız. Bu ödül töreni ile aslında bütün banka çalışanlarımızı takdir ediyor ve sağladıkları başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Bankacılıkta kıdem almak önemlidir, kıdemlerini bankamızda kazanmış olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlara ödüllerini vermek de yönetici olarak bizlere düşer. Törene katılamayan diğer tüm çalışma arkadaşlarımızı da yürekten kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, 10, 15 ve 20. yıl hizmet verenlere ve yüksek performans gösteren personele ve en başarılı şubeyi temsilen şube müdürüne plaketleri takdim edildi.

Plaket takdimi sonrasında Genel Müdürlük Merkez binası fuaye alanında verilen bir kokteyl ile program sona erdi. Lha