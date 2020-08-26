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Near East Bank geleceğin yöneticileri için eğitimlere devam ediyor

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Near East Bank geleceğin yöneticileri için eğitimlere devam ediyor
Kurulduğu günden bu yana ekonomik büyümeyi destekleme yanında  eğitim,  girişimcilik, kültür-sanat ve sosyal sorumluluk konularını öncelikli toplumsal yatırım alanları olarak sahiplenen Near East Bank, personelinden oluşturduğu “gelişim grubu” eğitimlerine devam ediyor.
Near East Bank İnsan Kaynakları Birimi’nin hayata geçirdiği  banka personelinden oluşan “ gelişim grubu “ eğitim programı ile geleceğin yöneticilerini yetiştiriyor.  Üst düzey yöneticileri,  birim müdürleri ve şube müdürlerinin de mentör olarak görev yaptıkları eğitimde çalışanlar; bankacılık, kişisel gelişim, liderlik alanlarında eğitim alıyor.
“gelişim grubu” na her ay farklı mentörlerin katılımı ile farklı konular ele alınarak personelin gelişimine destek olunuyor.  Bu hafta Near East Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak “gelişim grubu” ekibine mentor olarak katılarak bankacılık deneyimlerini, iş yaşantısındaki zorluk ve kolaylıkları, kariyer ilerlemesi hakkında bilgiler paylaşarak personele tavsiyelerde bulundu.
Verimli geçen söyleşi sonrasında Near East Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak personelle birlikte vakit geçirerek, soruları yanıtlayıp güncel piyasa, KKTC’deki bankacılık sektörü ve döviz kuru dalgalanması konuları hakkında fikirlerini paylaştı.
Tüm yöneticilerini kendi bünyesinde yetiştirmeyi hedefleyen bir kurum kültürüne sahip olduklarını dile getiren Near East Bank İnsan Kaynakları Birim Müdürü Özge Yılmaz Ciğerci, kariyer gelişimi tamamlayan çalışanların, hedefledikleri rolün ve pozisyonun gerektirdiği donanımlara ulaştıkları zaman yükselmelerinin önünde hiçbir engel olmadığını vurguladı. Lha
 
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