Near East Bank değişken hesap ile esnek yatırım olanağı sunuyor

Near East Bank’ın Özel Bankacılık ürünü olan Değişken Hesap; Birikimlerin orta ve uzun vadeli değerlendirilmesinde, vade süresi boyunca faiz kaybı yaşamadan para birimleri arasında geçiş yapmaya olanak sağlayarak müşterilere esneklik olanağı sunan, vadeli mevduata alternatif bir yatırım aracı olarak ön plana çıkıyor.

Piyasaların dalgalı seyrinin devam ettiği bu dönemde özel bankacılık müşterilerinin öncelikli tercihi olan Değişken Hesap, Near East Bank’ın deneyimli ekibi ve isabetli finansal analizleri ile müşterilerinin piyasa harekliliğini fırsata çevirmesine olanak sağlıyor.

Near East Bank Özel Bankacılık Birimi, düzenli olarak dünyanın her yerinden alınan piyasa verilerini değerlendirirken, finansal analizlerini küresel bir perspektifte, politika ve ekonomideki değişimleri de göz önünde bulundurarak hazırlamakta ve müşteri varlıklarını bütün veriler ışığında sürekli olarak optimize etmektedir.

Değişken Hesap sayesinde, müşterilerinin işlem vadesi süresince diledikleri zaman bir para biriminden diğer bir para birimine geçiş yaparak, faiz kaybı yaşamadan cazip getiri elde etme şansına sahip olmalarına olanak sağlayan Near East Bank, yaygın dağıtım kanalları ile de müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına pratik, etkin ve modern çözümler sunuyor.

İşlem vade tarihini beklerken kur hareketlerini kaçırmayın

Her koşulda müşterilerinin yüzünü güldürmeyi başaran Near East Bank, Değişken Hesap ile müşterilerinin 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vade ile tek bir para birimine bağlı kalmadan TL, GBP, USD, EUR ve XAU (ALTIN) arasında vade sonunu beklemeden ve faiz kaybı yaşamadan geçiş yapabilmelerini sağlıyor.

Değişken Hesap, müşterilerine taahhüt süresi boyunca seçmiş oldukları para birimleri arasında Near East Bank’ın özel döviz alış-satış kurlarından diledikleri kadar dönüşüm yapma imkânı sağlarken, ilgili para birimleri için hesap açılışında belirlenen faiz oranları taahhüt süresi boyunca değişmeyecek şekilde sabitleniyor. Buna bağlı olarak, müşterilerin hem kurlardaki hareketlerden kazanım elde etmelerine olanak tanınmakta hem de özel oranlarla sabit faiz getirisi elde etmelerine imkân veriyor.

Güncel gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerine her zaman kaliteli hizmet ve geniş ürün yelpazesi sunmaya özen gösterirken, sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan bir kuruluş olmaya önem verdiklerini dile getiren Near East Bank Grup Müdürü Esra Manyera, kuruldukları günden bu yana bu yöndeki çalışmalarının artarak devam ettiğini ve her zaman daha iyisini müşterilerine sunma konusunda kendilerini hep bir adım daha ileriye gitmeye teşvik ettiğini vurguluyor. Lha