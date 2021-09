Near East Bank CardPlus’ın geliştirdiği Cep Pos uygulamasını hizmete koydu

Near East Bank, kurucu ortaklarından biri olduğu CardPlus’ın yakın zamanda devreye aldığı ve üye işyerlerinin akıllı cep telefonlarından hızlı ve güvenli satış yapabilmelerini sağlayan Cep Pos uygulamasını müşterilerinin kullanımına sundu

Near East Bank, teknolojiye verdiği önemi ve gelecek vizyonunu da bir kez daha ortaya koyarak CardPlus’ın geliştirdiği bu ürünü müşterilerine alternatif bir ürün olarak sunuyor.Near East Bank, CardPlus Cep Pos uygulamasının başlaması ile ; eczane, restoran, güzellik salonu, araç yıkama ve çiçekçiler gibi mikro ölçekli iş yerleri için, ücretsiz Pos (satış noktası) uygulamasını müşterilerinin kullanımına sunarak, iş yerlerinin cep telefonlarından temassız kartlar ile hızlı ve güvenli bir şekilde temassız ödeme almalarını sağlamaktadır. Bu uygulama salgın hastalıklardan korunmanın temel koşullarından biri olan hijyeni de ön planda tutmaktadır.Uygulamanın temel özellikleri ; 3D Secure ile güvenli şekilde 7/24 tahsilat, işlem takibi, güvenli ödeme, düşük maliyet ve kolay kurulumla yapılabilmesi. Bu özellikleri sayesinde; mikro ölçekli işyerlerine önemli avantajlar sunan CardPlus Cep Pos ile zaman ve mekan farketmeksizin ödeme alınabilir; yapılan ödemeler uygulama içersinden takip edilebilir; hesaba geçen işlemler görüntülebilir, işlem iptali, kısmi veya tam iade işlemleri kolayca yapılabilir. Ayrıca, işyeri hizmet bedeli, GSM Bedeli, Verimsizlik Bedeli ve Sigorta ücreti bulunmuyor.Cep Pos uygulaması ile zaman ve mekandan bağımsız olarak kredi ve banka kartlarından ödeme alabilir, QR kodla öde seçeneği ile kart ve Pos cihazına fiziksel ihtiyaç duyulmaksızın, mobil cihazdan mobil cihaza tamamen güvenli digital ortamda işlem yapabilir, ister e-mail veya SMS’le fatura yollayarak, isterseniz kart okutarak digital kanallardan ödeme alabilirsiniz.Cep Pos uygulaması ile ayrıca hesaplarınızı kontrol edip başka hesaba veya başka banka hesaplarına para transferi de yapabilirsiniz.Hem iş yerleri hem de müşterilerin kullanımı için güvenli, kolay ve zamandan tasarruf sağlayan CardPlus Cep Pos uygulamasının kurulumu ve giriş yapılması da bir o kadar kolay.Near East Bank şubelerinden, Kurumsal İnternet Şubesi ve Near East Mobil’den üye iş yeri başvurunuzu tamamladıktan sonra herhangi bir kurulum süreci olmadan CardPlus Cep Pos uygulamasını Apple ve Google Store üzerinden indirerek hemen ödeme almaya başlayabiliyorsunuz. Ayrıca detaylı bilgi için; Near East Bank web sitesi www.neareastbank.com/tr/cep-pos linkinden veya www.card-plus.net/cardplus-cep-pos/ linkinden bilgi alabilirsiniz.“ 21.nci yüzyılda teknolojik ürünlerin birbirleri ile entegre çalıştığını ve tasarımlarında da boyutlarının küçüldüğünü görmekteyiz. Yeni akımların gün geçtikçe artması, teknolojinin hızla gelişmesiyle tüm sektörlerde ihtiyaçlara yönelik birçok yeni ürünü piyasada çok hızlı görür ve kullanır olduk. Bu yeni ortamın bankacılık sektörüne etkisiyle, bankacılık ürünlerimizle gittikçe entegre şekilde çalışan yeni sistemler, uygulamalar devreye giriyor . Bu yeniliklerden birisi de üye işyerilerinin nakit ödemelere alternatif tahsilat yapmasını sağlayan POS cihazlarıdır. Artık nakitin yerini banka kartları ve kredi kartları almıştır. Bu artan taleple birlikte POS cihazlarının da bu sürece ayak uydurarak yenilenmesi kaçınılmazdı. Cep POS ürünü, üye işyerlerinin karşılaştığı cihaz arızaları, şarj sıkıntıları, taşıma ve idame ettirme gibi sorunları da gidermekte. Çünkü herhangi bir pos cihazına gerek olmadan, üye işyerlerinin sadece kullandıkları akıllı cep telefonlarına indirebildikleri bir uygulama üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirebilmelerine olanak sağlıyor. Üye işyerleri, ücretsiz olarak indirebilecekleri Cep Pos uygulaması ile bankacılık aidat ve masraflarından da muaf olacaklar ve giderlerini azaltmış olacaklardır. Birden fazla akıllı cihaza da yükleme yapılabileceğinden yeni bir paketçi veya tahsildar işe alımında bankaya gidilerek yeni bir pos cihazı almak yerine hemen uygulamayı indirip hızlı bir şekilde sürece dahil edebilecek. Cep Pos kullanmak isteyen iş yerinin ilk talepte sadece bankamızda üye işyeri başvurusu yapması gerekmektedir. Önümüzdeki süreçte eklenecek ve güncellenecek birçok özellik ile birçok iş yerinin vazgeçilmez bir bankacılık ürünü olacağına inanıyorum.”CardPlus Cep Pos uygulaması, üye iş yerleri için cep telefonlarını birer POS cihazına dönüştürürerek, müşterilerin temassız kredi kartı veya banka kartlarından cep telefonlarını kullanarak kolayca ödeme almasını sağlıyor.Satışlarınızda hızlı ve güvenli ödeme almak için Near East Bank’tan CardPlus Cep Pos üye işyeri başvurusu ardından, uygulamaya indirerek satış yapmaya başlayabilirsiniz