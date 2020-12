Near East Bank çalışanlarına sağlık sigortası eğitimi düzenledi

Sahip olduğu fark yaratan, yetkin ve dinamik insan kaynağını aktif eğitim programları ile destekleyen Near East Bank, İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen kapsamlı eğitimler ve seminerlerle gelişimi sürekli kılma yönünde çalışmalarını sürdürüyor

Müşterilerine finansal olarak bir çok avantaj sağlayan; alternatif ürünler sunmaya ve hizmet kalitesini artırma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Near East Bank, çalışanlarını sürekli olarak eğiterek dinamizm sağlıyor.

Sahip olduğu fark yaratan, yetkin ve dinamik insan kaynağını aktif eğitim programları ile destekleyen Near East Bank, İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen kapsamlı eğitimler ve seminerlerle gelişimi sürekli kılma yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde “Sağlık Sigortası ” konulu bir eğitim düzenlendi. Eğitime, Near East Bank’ın 17 Şube çalışanları katıldı.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün’ün açılış konuşması ile başlayan eğitim, Near East Hayat, Sağlık ve Hayat Operasyon Yönetmeni Melda Ünal’ın sunumu ile yapıldı. Yenilenen içeriği ile Near East Hayat Sağlık Sigortası hakkında detaylı bilgiler verilen eğitimde ayrıca Eğitim Sigortası ve Kritik Hastalıklar Sigortası hakkında da bilgiler aktarıldı.

Near East Bank, müşterilerine avantaj sağlayarak alışkanlık haline gelen Sağlık Sigortasının önemine istinaden düzenlenen eğitimlerle aynı zamanda ilgili birimleri güncel olarak bilgilendirerek çalışanların sürekli gelişim faaliyetlerini destekliyor.

Talepler doğrultusunda ve ihtiyaca yönelik geliştirmeler ile yenilenen Genel Sağlık Sigortasında, Yatarak ve Ayakta tedavi başlıkları altında 6 farklı plan sunuluyor. Ayrıca, limitsiz yatarak tedavi avantajına Diş Teminatı ve Doğum Teminatı eklenerek poliçe zenginleştirildi.

Near East Bank Genel Sağlık Sigortası ürününde tüm planlara, paketli ürünler hariç “Diş Teminatı” eklendi. İlk defa uygulamaya alınan bu teminat ile anlaşmalı kurumlarda kullanılması kaydıyla; diş muayene, diş temizliği ve diş görüntüleme hizmetleri birer kez kullanılabilecek.

Near East Bank İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen Sigorta Eğitimi ile güncellenen ürünler, yaklaşımlar ve uygulamalar hakkındaki bilgiler eğitime entegre edilerek, çalışanların performansları ve gelişimleri de desteklenmiş oldu.

Near East Bank 17 Şubesinin Müşteri Temsilcileri ve Gişe Operasyon Yetkilerine iki ayrı oturumda yapılan eğitim, Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde sosyal mesafe korunarak ve maske kullanımına dikkat edilerek gerçekleştirildi.