Near East Bank anlaşmalı markalar ile istenen ürüne online kredi veriyor

Near East Bank, satıcı firma ve müşteri arasında alışverişi kolaylaştırmak, firmaların pazarladığı ürün ve fiyat aralığına göre avantajlı faiz oranları ile hazırlanan, azami vade ve kredi tutarının belirlenerek oluşturulduğu yepyeni bir ihtiyaç kredisini müşterilerine sunuyor.

Bankacılık deneyimlerini online platformlara taşıyarak, müşterilerin anında hızlı ve kolay şekilde istedikleri ürüne ulaşabilmeleri hedefi ile Near East Bank web sitesi üzerinden geliştirilen anlaşmalı markalara özel online kredi sistemi sayesinde başvuru aşamasında müşterilerin şubeye gitmelerine gerek kalmadan, ürünü almak istediği firma aracılıgı ile online başvuru yapabilmeleri sağlanıyor.

Near East Bank anlaşmalı markalara özel avantajlı faiz oranlarıyla hazırlanan online kredi sistemi ile müşterilerin hayalindeki araca, eve, ihtiyacı olan beyaz eşyaya, elektronik eşyaya ve mobilyaya Near East Bank web sitesinde yer alan “Anlaşmalı Markalar” sayfasından giriş yaparak, istedikleri firmadan istedikleri ürün için kredi talebinde bulunabilmeleri amaçlandı. Anlaşmalı firmalarımızın bayisi olduğu bir çok markanın dilediğiniz ürününe özel indirimli fiyat avantajıyla sahip olmak için, firmalara özel faiz oranları ile sunulan kredilere, online işlem kolaylığı ve hızlı ön onay süreci ile başvuruda bulunabilirsiniz. Satın alacağınız ürün bedeli Banka tarafından Anlaşmalı Firmaya ödenecektir.

Near East Bank Anlaşmalı Markalar online kredi sistemi, şubeye gitmeye gerek kalmadan hızlı başvuru ile taleplerin alınması, istenilen markadan istenilen ürüne özel kredi talebi özellikleri ile büyük kolaylık sunuyor. Anlaşmalı Markalar üzerinden firmaların başvuru ve ön onay sürecini başlatma imkanı ile de müşterilerini banka şubelerine yönlendirmeden başvuruların yapılabilmesi sağlanıyor.

Anlaşmalı firmalara da ayrıcalıklar sunuluyor

Near East Bank, Anlaşmalı Markalar ailesine katılarak satış hedeflerine ivme kazandırmak amacıyla ortak müşterilerine avantajlar ve kolaylıklar sunmak için seçkin firmalarından biri olma imkanı sunuyor. Near East Bank, anlaşmalı firmalar üzerinden yapılan kredi taleplerinin uygun koşullar taşıması halinde firmalara doğrudan Bankamız tarafından yapılacak ödeme ile peşin satışlarına aracılık ediyor.

Near East Bank Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu, yeni başlanan ve şimdiden büyük talep gören online kredi sistemi hakkında şunları aktardı;

“ Müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ederek bir süredir üzerinde çalıştığımız yepyeni bir kredi başvuru sistemini devreye aldık. Müşterilerimize ihtiyaç kredisi özelliği ile paralel sunduğumuz bu yeni sistemde amacımız doğrudan ürün ve markayı müşterilerle buluşturmak ve elektronik eşya, araç, beyaz eşya, tatil ve benzeri bir çok ürün kategorisinde istenilen ürün üzerinden kredi başvurusu yapmalarını sağlamayı amaçladık. Günümüzde bankacılık; zaman, mekan ve işlem hızı ile müşteri deneyimini arttırmayı gerektiriyor, bizde bu yoldan hareketle Anlaşmalı Markalara özel kredi sistemini devreye alarak, müşterilerin web sitemiz üzerinden online başvuru yapmalarını, alınacak ön onay neticesinde bankamız tarafından firmaya tüm ödeme işlemlerini gerçekleştirmek suretiyle kredinin karşılanarak, ürünün müşterilerimize ulaştırılmasını sağlıyoruz.” dedi.

Samancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Web sitemiz üzerinden müşterilerimize avantajlar ve kolaylıklar sunmak için ortak bir müşteri portföyü yaratmak açısından da firmalara yönelik link oluşturarak Near East Bank Anlaşmalı Markalar firmalarından biri olmak için katılım sağlanabilmekte” Lha