Near East Bank 2023’te de bireysel bankacılık ürünleri ile öne çıkıyor

Near East Bank müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak hazırladığı kampanyalarla ve uzun vadeli tüketici kredilerine kattığı avantajlarla bireysel nakdi ihtiyaçlara finansal avantaj sağlarken, yüksek getiri elden edilebilecek mevduat ve yatırım ürünleriyle, kişi ve kurumlara özel sigortacılık ürünleri ve dijital bankacılık hizmetleriyle ön plana çıkıyor

Near East Bank her sene olduğu gibi Ramazan Bayramına özel bayram kredisi kampanyasını da farklı özellikler ekleyerek müşterilerine sundu. Şubat ayı ile birlikte duyurulan Bayram Kredisi, kolay ödeme seçeneği, aylık %2,33’den başlayan faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkanı ve 400 Bin TL’ye kadar kullandırım özelliği ile ihtiyaçlara hızlı çözüm sunuyor. Bu yıl Bayram kredisi kullanan müşterilere çekilişle otel konaklama ve sağlık sigortası hediyeleri eklenerek kampanyaya dahil edildi.

Near East Bank bireysel ürünlerde en çok talep alan İhtiyaç Kredisini her yıl uygun faiz oranı ve uzun vadede ödeme kolaylığı ile elektronik eşyadan beyaz eşyaya, giyimden kişisel bakıma, seyahatten eğitime bir çok alanda kısa ve uzun vadede ihtiyacınız olan nakdi size sağlıyor.

Finansal ve Fiziksel Sağlığı da koruyoruz...

Near East Bank İhtiyaç Kredisinin en önemli avantajlarından biri ise 25.000 TL ve üzeri kredi alan müşterilere hediye edilen, 20.000 TL'ye kadar yatarak tedavi teminatlı Hesaplı Sağlık Sigortası.

Müşterilerin finansal sağlığı yanında fiziksel sağlığını da düşünen Near East Bank, acil durumlarda oluşabilecek ağır maliyetlere karşı kişiye güvence sağlayarak, yurt içi anlaşmalı ve anlaşmasız tüm kurumlar ile yurt dışında da teminat limitleri kapsamında sağlık giderlerini karşılamalarına olanak sunuyor. İhtiyaç kredisi ile başlatılan bu kampanyanın başladığı günden bugüne 1000’in üzerinde 200 Bin TL değerinde sağlık sigortası hediye etti.

Hayalinizdeki evin kapısını Konut Kredisi ile açıyoruz

Ülkemizde kısa ve orta vadede kazandırma potansiyeli olan ev satın almak ve yatırım amaçlı gayrimenkul sahibi olmanız için bütçenize uygun sunulan Konut Kredisi ise, düşük faiz ve hızlı onay süreci ile müşterilerin en çok tercih ettiği kredi ürünü. Near East Bank, gayrimenkulde yaşanan arz talepleri ekonomik gelişmeler ışığında takip ederek en uygun koşulları müşterilerine sunuyor.

Araç Kredisi

60 aya varan vade, TL’de %2,17'den başlayan faiz oranı ve yabancı para birimlerinde de %0,50'den başlayan düşük faiz oranı ile sunulan Araç Kredisi ile her dönem ihtiyacınız olan araca sahip olabilmeniz mümkün. Near East Bank Araç Kredisine bireysel olarak şubeler ve internet bankacılığı aracılığı ile başvurulabilmesinin yanı sıra anlaşmalı oto galerilerinden de doğrudan kredi talebi yapılabiliyor. Eğitim Kredisi

Artan özel okul ücretleri; öğrenci - eğitim giderleri, online eğitim masrafları; çocuk bakımı, sağlık durumu gibi sorunlar ihtiyaçları giderek katlıyor. Böylesine önemli bir ihtiyaca finansal destek sunan Near East Bank, 2022-23 Eğitim ve Öğretim yılı için hazırladığı Eğitim Kredisi ile okul kayıtlarını kolaylıkla yapabilmenize ve çocuğunuzun kaliteli bir eğitim alabilmesine destek oluyor.

Maaştan İhtiyaç Kredisi

Maaşını Near East Bank’a yönlendiren özel sektör ve kamu çalışanlarına çok avantajlı faiz oranı ile yepyeni bir ihtiyaç kredisi sunan Near East Bank, tüm maaş müşterilerine özel aylık % 2, 25 faiz oranı, 72 ay vade ve 35.000 TL teminat tutarından başlayan ve Limitsiz teminata kadar Sağlık sigortası hediye ediyor.

Near East Bank’ın Hizmetleri ile Özel Hissedilen Kredi Kartı CardPlus

Tüketicilerin en çok tercih ettiği kredi kartlarından biri olan CardPlus kredi kartı da hizmetleri ile müşterilerine özel hissetirirken temassız özelliği sayesinde fiziksel temastan uzak durmanın önemi sebebi ile kullanıcılara hijyen açısından da güven veriyor. Cardplus kredi kartı kullanan müşteriler, alışverişlerinde puan kazanırken; Nakit Avans, Taksitli Nakit Avans, Satış, Taksitli Satış, Debit satış ve Puan satış olarak hizmet alabiliyorlar. Yurt içi ve yurt dışında Visa ve/ veya mastercard amblemi olan her yerde alışveriş yapabilme olanağı sunan CardPlus Kredi kartı, yurt içindeki Near East Bank ATM’lerinden ve Cardplus amblemi olan diğer bankaların tüm ATM’lerinden para çekebilme olanaklarını sunuyor.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu;

“Ekonomimize uygun koşullarda finansman sağlamayı sürdüren bir banka olarak müşterilerimizden yatırımcılarımıza tüm paydaşlarımızın güven ve memnuniyeti her zaman birinci önceliğimiz olmuştur. Ürün ve hizmetlerimizi de müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarından ilham olarak geliştiriyor ve dönüştürüyoruz. 2023 yılına girmemizle birlikte finans ürünlerimiz ve hizmetlerimizi geliştirerek müşterilerimize daha kolay, hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımlar sunmaya devam ediyoruz.” dedi.

Samancıoğlu ayrıca şunları ekledi “ Near East Bank’ın müşterilerinin sürekli yanında olan bir bankacılık anlayışına sahip olduğuna dikkat çekerek; “Her türlü koşulda finansal desteğimize devam ediyor, artan başarımıza bankamız ürünlerine olan ilginin artması ve şubelerimizden dijital bankalığımıza sunduğumuz hizmetlerin katkısının büyük . 2023 yılında da hem ürünler bazında hem de hizmet olarak bu yıl daha da öne çıkarak ilerleyeceğimize inancımız sonsuz. Geleceğin bankacılığını şimdiden tecrübe etmek isteyen herkesi şubelerimize bekliyoruz.” Lha