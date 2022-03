"Near East Bank, 2021 yılında da finansal kaynak  aktarımlarıyla halkının yanında yer aldı"

Near East Bank, 2021 yılının zorlu faaliyet koşullarında da ‘önceliğimiz müşterilerimizdir’ diyerek, önemli finansal kaynak aktarımlarıyla halkının yanında yer aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerel bankalarından biri olarak kurulduğu günden bu yana ülkeye ve ülke insanına gönülden inanan; müşterilerine güçlü destekler veren Near East Bank, 2021 yılının zorlu faaliyet koşullarında da ‘önceliğimiz müşterilerimizdir’ diyerek, önemli finansal kaynak aktarımlarıyla halkının yanında yer aldı. 2022’ye de aynı inançla giren Near East Bank, reel ekonomiye katkısını da güçlü bir ivmeyle artırmayı başardı.

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, 2021 Finansal yılını değerlendirdiği demecinde;

“2021 finansal yılında bankamızın 25. Yılını geride bırakırken ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, istihdamı ve müşterilerimizi güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettik.

Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Near East Bank olarak ana odak noktamızı her zaman için müşterilerimizin memnuniyeti olarak belirledik. Ülkemizin içinde bulunduğu böylesine zorlu bir dönemde bugün olduğu gibi bundan sonra da sahip olduğumuz tüm imkânları seferber ederek ülkemizin ve bu ülkede yaşayan tüm bireylerimizin yanında yer almaya, destek olmaya kesintisiz devam edeceğiz.” dedi.

Haskasap ayrıca demecinde;

“ABD Merkez Bankası yaşanan pandeminin ekonomiye olumsuz etkilerine karşı faiz oranlarını Mart 2020’den 2021 yıl sonuna kadar % 0,25 bandına çekerek faizi sabit tutmuştu. İngiltere Merkez Bankası Aralık 2021 itibari ile faiz oranını %0,25’e çıkardığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise 2021 finansal yılı döneminde 5 kez faiz indirimine giderek, para politikasını % 19’dan % 14’e çekti. Diğer yandan bir yılık zaman zarfında Türk Lirası döviz kuru sepeti karşısında % 73,93 oranında değer kaybetti. Dolayısıyla 2021 yılında finansal piyasalardaki azalan faiz ve artan döviz kurları atmosferi yakından analiz edildi ve risk yönetimi uygulamalarıyla bankamız ve müşterilerimizin pozisyonlarının faiz ve kur riskinden oluşabilecek olumsuz etkileri minimize eden stratejiler ortaya koydu.

“Bankamız 2022 yılında da risk yönetimi politikalarını farkındalığı yüksek etkinlikle sürdürmeye kararlıdır” diyen Enver Haskasap devamla şunları aktardı:

“ Türkiye’de Aralık 2021 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık bazda beklentileri aşmış ve yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında % 36,08’e yükselmiştir. Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ise % 79,89 oranına yükselerek, yurt içi üretici fiyatları enflasyonu tarihi rekor kırmıştır. KKTC’de ise tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon % 46,09’a tırmandı. 2022 yılında ABD ve AB’de enflasyonun % 7’lere yükselmesini müteakip faiz artırımları gündeme geldi.

Bu bağlamda, ABD Merkez Bankası Ocak ayında varlık alımlarında 30 Milyar dolar küçülmeye gideceğini açıkladı. Böylelikle piyasada dolar arzının azalması bekleniyor. Buna ek olarak politika faizlerinde ise 2022 yılında mart ayından başlayarak 4 kez faiz artırımı yapacağının sinyalini verdi. Sonuç olarak artan enflasyon ve küresel faiz artışı beklentisi içerisinde bankamız, 2022 yılında da risk yönetimi politikalarını farkındalığı yüksek etkinlikle sürdürmekte kararlıdır.” şeklinde ekonomik süreci değerlendirdi.

Haskasap “ 2021 yılı finansal raporlarına göre, KKTC Finans sektöründe önemli yere sahip olan Near East Bank’ın 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla önemli bir büyüme kaydettiğinin altını çizen Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap son olarak;

“2021 yılında KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin ortak tavsiye kararları ve kolaylaştırıcı yasal düzenlemeler titizlikle takip edilerek Bankamızı ve müşterilerimizi kredi riskinden koruyucu gerekli tüm önlemler alınmış, ödeme güçlüğüne düşen müşterilerimizin kredileri yapılandırılmıştır. Buna ek olarak 2021 yılında ekonomik büyüme, kalkınma ve istihdamın desteklenmesi gerektiği bilinciyle faaliyetlerini sürdüren Bankamız, ülkemizdeki projeleri finanse etmeye ve yatırımlar yapmaya dinamik şekilde devam etmiştir. Keza, Bankamız 2021 yılında sürdürdüğü bankacılık faaliyetlerini artırarak aktif büyüklüğünü % 69,11 oranında artırarak 4,87 Milyar TL’ye çıkarmıştır.

Ayrıca 2021 yılsonu verilerine göre Bankamız, Aktif Büyüklükte KKTC’de faaliyet gösteren tüm bankalar içerisinde 6’ncı, KKTC’ de Kurulu Bankalar içerisinde de 4’üncü sırada yerini almıştır.

Near East Bank olarak tüm dünyanın zorlu süreçlerden geçtiği bu dönemde, ülkemiz ekonomisine olan desteğimizi kesintisiz sürdürmeye devam edeceğiz. Altyapı ve teknolojik yatırımlarımıza 2021 yılında da hız kesmeden devam etmiştik, 2022 yılı içinde de önemli projelere imza atmaya hız kesmeden devam edeceğiz. ” diyerek demecini tamamladı. Lha