Near East Bank 13. maaş için kredi paketi hazırladı

Near East Bank, her yıl Eylül ayı ile birlikte başlattığı ve Bankaya maaş yönlendirmesi yapan kamu çalısanı ve emeklileri ile sosyal sigorta emeklilerine hitap eden 13. Maaş kredisini kullanıma sundu.

Her türlü ihtiyaca yönelik ürünleri sunmak, ürün ve hizmetleri müşterilerine en hızlı ve verimli şekilde ulaştırmak için inovasyon gücü ve sağlam alt yapısıyla çalışmalarını sürdüren Near East Bank, 13.maaş alan müşterilerine yönelik olarak hazırladığı 13. Maaş Kredisi ile Aralık ayını beklemeden 13. Maaşlarını şimdiden kullanabiliyor olmalarını sağlıyor.

Yoğun ilgi gören 13. Maaş Kredisi ile her zaman müşterilerinin yüzünü güldürmeyi başaran Near East Bank, 13. Maaş Kredisi ile faizsiz, taksitsiz ve kefilsiz kolay, basit ve avantajlı bir şekilde ihtiyaçlarınızı Near East Bank güvencesinde karşılayabilmenize imkan sağlıyor.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, KKTC Ekonomisinde yaşanan enflasyon nedeni ile zor bir yıl geçiren kamu çalışan ve emeklileri ile sosyal sigorta emeklilerine ihtiyaçlarına erken çözüm sunabilmek adına hazırladıkları 13. Maaş Kredisini sunmaktan memnuniyet ifade ederken;

“ Global arenada ve ülkemizde uzun süredir devam eden zorlu ekonomik koşullar nedeniyle her sektörden her meslekten vatandaş önemli ölçüde bu durumdan etkilendiler. Ulaşım, gıda, eğitim sağlık gibi alanlarlar da giderek artan fiyatlar yaşamı da olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemiz kalkınmasının her zaman yanında olan bir banka olarak müşterilerimizin yaşadığı olumsuz durumlarda yanlarında olabileceğimiz ürünlerle onlara destek vermeyi amaçlarımızdan biri olarak edindik. Bu nedenle her sene Eylül ayı ile birlikte sunduğumuz 13. Maaş Kredimizi yeniden müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.

Kamu maaşı müşterilerimizin kullanabilecekleri 13. Maaş Kredisine olan yoğun ilginin farkıdayız, bu yüzden Eylül ayı bizim her zaman hazır olduğumuz bir ay. Müşterimiz olan kamu maaşı alanlara önemli bir avantaj sağladığımız 13. Maaş Kredisi ile müşterilerimiz Aralık ayını beklemeden 13. Maaş Kredilerini kullanabiliyor olacaklar.” dedi. Lha