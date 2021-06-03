Narenciye'de sezon geliri 265 milyon TL

Cypfruvex, 1 Eylül 2020 – 1 Haziran 2021 Narenciye Hasat Sezonu’nun rekolteleri ve gelirlerle ilgili açıklama yaptı.

Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif, yazılı açıklamasında, Hasat Sonu Töreni’nde paylaştıkları bazı verilerin yanlış yayınladığını belirterek, yanlışı düzeltme amacıyla açıklama gereği duyduklarını kaydetti.

Redif, 1 Eylül 2020 – 1 Haziran 2021 Narenciye Hasat Sezonu rekolte bilgilerini şöyle aktardı:

Beyaz Greyfrut 2.800 ton

Limon2.500 ton

Yafa Portokalı 800 ton

Nova Mandalina 40 ton

Tongo Mandalina 32 ton

W. Murcot Mandalina 1.000 ton

Mandora (King) Mandalina 41.000 ton

Valensiya Portokalı 53.000 ton

Belediye kantarında kayıt altına alınmış toplam narenciye rekolteleri= 101.172 ton

(yüz bir milyon yüz yetmiş iki bin kg)

Diğer bahçe çıkışlı KKTC iç piyasasına pazarlanmış belediye kantarına girmemiş tahmini rekolte ise şu çeşitlerden oluşmak üzere; Limon, Yafa, Yerli Mandalina , Satsuma Mandalina , Washington Portakal , Valensiya Portakal, Plymouth Mandalina 10-15 bin ton

Genel Toplam iç piyasalar ile birlikte = 115.000 ton”

Cemal Redif, narenciye ürününün, üreticiler tarafından üretilmiş ve yerel iç piyasa ile tüm ihracatçı firmalar ve Cypfruvex tarafından satın alınmış hasat edilmiş, işlenmiş, paketlenmiş ve ihraç edilmiş olduğunu anlattı.

GELİRLER

Cypfruvex Genel Müdürü Redif, açıklamasında gelirlerle ilgili ise şunları aktardı:

“Üreticilerimiz basında 115.000 ton narenciye ürünün pazarlarda satılmasından elde ettikleri toplam gelirler, satılan ürünlerin pazardaki ortalama alım fiyatı üstünden geçtiğimiz yıla gör % 75-80 artışla genel ortalamada geçtiğimiz yıl 1250 TL iken, 2020 – 2021 narenciye sezonunda 2250 tl ile kapanmıştır.

Narenciyeden 2020 – 2021 hasat sezonumuz içerisinde üretici bazında toplam elde edilen gelir 264 milyon 601 bin tl’dir.

Tüm rakamsal veriler %90 kayıt altındaki rekolte ve satış fiyatlarına göre ağırlıklı ortalamaya göre hesaplanmıştır. %10 ise narenciye Sektördeki piyasa aktörlerinden söze dayalı veriler ışığında hesaplanmıştır.

Bu bağlamda narenciye üreticilerimizin alın terlerinin karşılığı olarak bu yıl toplamda 265 milyon tl civarı net bir gelirleri olmuştur.

İhracata giden ürünlerimizin , kesim bahçeden nakliye, paketleme evlerinde işleme, ambalaj malzemesi ürünlerin ada dışına nakliyesi, gümrükleme , tartı vergi ve diğer tüm masraflarla birlikte KKTC Ekonomisine yaklaşık olarak 365 – 400 milyon tl nakit sıcak para akışı sağlanmıştır.

CİRO

Redif, Cypfruvex Ltd. olarak 1 Eylül 2020 – 1 Haziran 2021 tarihleri arasında yaklaşık olarak 60 milyon tl bir ticari ciro gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“2020-2021 narenciye sezonundaki toplam hasat edilen 95.000 ton ürünün 14.000 tonunu Cypfruvex olarak işledik, değerlendirdik geri kalan kısmını ise özel sektör paydaşları işleyip değerlendirdiler. Cypfruvex Ltd olarak 60 milyon civarı ticari ciro gerçekleştirmiştir.

Satışlardan ve stok dahil toplam alacak 26 milyon TL’dir .



Mandora, Yafa, Limon ürün bedellerinin tamamını ödemiş bulunuyoruz, üreticimize sadece valensiya ürünlerinin toplam alacağının ortalamasında %35’lik bir tutar borcumuz bulunmaktadır.

2020 – 2021 narenciye sezonunda tüm faaliyetlerimizden doğan ürün bedelleri dahil olmak üzere 13 milyon 700 bin tl’dir.

Sezon faaliyetimizden toplam ciro içinde kalan alacaklarımızın miktarı 26 milyon TL iken Toplam genel piyasa borcumuz ise 13milyon 700 bin tl kalan 12 milyon 3üçyüz bin tl nakitimiz yıl bazında faaliyetlerimizi sürdürebilmek için ayrılan bütçe dışında 2018-2019 yılında göreve geldiğimizde mevcut olan 10 milyon banka kredisi ticari faaliyetler içerisinde ödenebilecek durumdadır.”