Müteahhitlerden ihale isyanı

İnşaat sektörü, hükümet boşluğu, döviz krizi ve ihalelerin gerekçesiz şekilde iptal edilmesiyle darboğaza girdi. UNDP tarafından açılan ihalelerin ciddiyetsiz şekilde iptal edilmesi, Merkezi İhale Komisyonu’nun kararlarında yaşanan sıkıntılara rağmen, sektör çözüm üretecek bir muhatap bulamıyor



Ülkede birçok sektör gibi inşaat sektörü de çok zor günlerden geçiyor. Gerek hükümet boşluğu, gerek döviz krizi gerekse ihalelerin gerekçesiz şekilde iptal edilmesi, sektörde kabus yaşatmaya başladı.

Yıllarca ekonominin çarkını döndüren inşaat s

İFLASLAR KAPIDA, MUHATAP YOK

Olumsuz gidişat, iflasların başlaması tehlikesini doğurdu. Ancak hızla yaklaşan bu büyük tehlikeye rağmen müteahhitler ülkede sorunlarına çözüm getirecek bir muhatap bulamıyor.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi açılan ihaleler de gerekçesiz şekilde iptal edilmeye başlandı.

UNPD’NİN CİDDİYETSİZLİĞİ…

Son olarak Kormacit köyünde UNDP tarafından Maronit cemiyetine ait misafirhane yapılmasına yönelik “Kormakitis Center for Cooperation” adıyla açılan ihale kısa süre içerisinde iki kez gerekçesiz bir şekilde iptal edildi.

Söz konusu ihaleye katılan inşaat şirketleri büyük mağduriyet yaşadı.

UNDP gibi uluslararası çalışan bir kurumun açtığı ihaleyi iki kez iptal etmesi, kurumun ciddiyetten yoksun bir şekilde çalıştığını gözler önüne serdi.

Adeta keyfi şekilde yapılan bu uygulama, ihaleye katılan firmaların da tepkisini çekti.

50 BİN TL HEBA OLDU

Teminat mektuplarının hazırlanması, projenin metraj çalışmalarını yapılması, fiyat alımları gibi çeşit türlü işle uğraşarak aylarca bu ihaleye hazırlanan ve sırf bu ihaleye katılmak adına 50 bin TL’ye yakın harcama yapan müteahhit firmalar, UNDP tarafından ihalenin reddedilmesiyle büyük şok yaşadı.

UNDP tarafından mail yoluyla ihaleye katılan firmalara yazılan ve “iki satır”dan oluşan ihale iptal kararını okuyan müteahhitler, adeta isyanlara oynadı.

6 firmanın katıldığı ihalenin adil bir şekilde sonuçlanması ve şirketlerin proje için iş başı yapması beklenirken böyle bir sonuçla karşı karşıya kalınması, UNDP’ye karşı güvenin yitirilmesine de neden oldu.

AB KOORDİNASYON MERKEZİ NE YAPIYOR?

Ancak söz konusu ihalelerin organizasyonunu ve kontrolünü yürütmekle görevli olan Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi ise adeta kapılarını kapatmış bir durumda.

Konuya çözüm bulması gereken AB Koordinasyon Merkezi’nin çalışmaması, sektörün muhatap bulamamasına yol açıyor.

Müteahhitler “Burada insanları çalıştırıp gerekçesiz yere iptal gösteriyorlar” diye tepkilerini dile getiriyor.

“İRADE EKSİKLİĞİ VAR”

Merkezi İhale Komisyonu’nun kararlarında da sıkıntı yaşandığını anlatan müteahhitler, yasalar ve tüzüklerin uygulanmasında irade eksikliği olduğunu vurguladı.

Bürokratların işin ehli olmaması nedeniyle planlı bir idare olmadığına dikkat çeken müteahhitler, ihalelerin mahkemelerde kilitlendiğini dile getirdi.

KKTC bürokrasisinin bu kadar yıllık yetkinliğe rağmen çöktüğünü anlatan müteahhitler ülkede bir an önce siyasi istikrar sağlanmadığı takdirde ayakta duracak işletme, vergi ödeyecek kurum da kalmayacağı uyarısı yaptı.

Müteahhitler, yönetim boşluğunda ciddiyetini bozulmaması, AB Koordinasyon Merkezi, UNDP gibi kurumların daha ciddi çalışması ve daha adaletli davranması gerektiğini vurguladı.

HALKIN SESİ-özelÜlkede birçok sektör gibi inşaat sektörü de çok zor günlerden geçiyor. Gerek hükümet boşluğu, gerek döviz krizi gerekse ihalelerin gerekçesiz şekilde iptal edilmesi, sektörde kabus yaşatmaya başladı.Yıllarca ekonominin çarkını döndüren inşaat s ektörü, özellikle yerli yatırımcı açısından tamamen durma noktasına geldi. Piyasanın durması nedeniyle inşaat sektöründe işçi azaltmaları da başladı. Mimar mühendislerden alt taşeronlara kadar birçok kesim bu durumdan olumsuz etkilenmeye başladı.İFLASLAR KAPIDA, MUHATAP YOKOlumsuz gidişat, iflasların başlaması tehlikesini doğurdu. Ancak hızla yaklaşan bu büyük tehlikeye rağmen müteahhitler ülkede sorunlarına çözüm getirecek bir muhatap bulamıyor.Tüm bunlar yetmezmiş gibi açılan ihaleler de gerekçesiz şekilde iptal edilmeye başlandı.UNPD’NİN CİDDİYETSİZLİĞİ…Son olarak Kormacit köyünde UNDP tarafından Maronit cemiyetine ait misafirhane yapılmasına yönelik “Kormakitis Center for Cooperation” adıyla açılan ihale kısa süre içerisinde iki kez gerekçesiz bir şekilde iptal edildi.Söz konusu ihaleye katılan inşaat şirketleri büyük mağduriyet yaşadı.UNDP gibi uluslararası çalışan bir kurumun açtığı ihaleyi iki kez iptal etmesi, kurumun ciddiyetten yoksun bir şekilde çalıştığını gözler önüne serdi.Adeta keyfi şekilde yapılan bu uygulama, ihaleye katılan firmaların da tepkisini çekti.50 BİN TL HEBA OLDUTeminat mektuplarının hazırlanması, projenin metraj çalışmalarını yapılması, fiyat alımları gibi çeşit türlü işle uğraşarak aylarca bu ihaleye hazırlanan ve sırf bu ihaleye katılmak adına 50 bin TL’ye yakın harcama yapan müteahhit firmalar, UNDP tarafından ihalenin reddedilmesiyle büyük şok yaşadı.UNDP tarafından mail yoluyla ihaleye katılan firmalara yazılan ve “iki satır”dan oluşan ihale iptal kararını okuyan müteahhitler, adeta isyanlara oynadı.6 firmanın katıldığı ihalenin adil bir şekilde sonuçlanması ve şirketlerin proje için iş başı yapması beklenirken böyle bir sonuçla karşı karşıya kalınması, UNDP’ye karşı güvenin yitirilmesine de neden oldu.AB KOORDİNASYON MERKEZİ NE YAPIYOR?Ancak söz konusu ihalelerin organizasyonunu ve kontrolünü yürütmekle görevli olan Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi ise adeta kapılarını kapatmış bir durumda.Konuya çözüm bulması gereken AB Koordinasyon Merkezi’nin çalışmaması, sektörün muhatap bulamamasına yol açıyor.Müteahhitler “Burada insanları çalıştırıp gerekçesiz yere iptal gösteriyorlar” diye tepkilerini dile getiriyor.“İRADE EKSİKLİĞİ VAR”Merkezi İhale Komisyonu’nun kararlarında da sıkıntı yaşandığını anlatan müteahhitler, yasalar ve tüzüklerin uygulanmasında irade eksikliği olduğunu vurguladı.Bürokratların işin ehli olmaması nedeniyle planlı bir idare olmadığına dikkat çeken müteahhitler, ihalelerin mahkemelerde kilitlendiğini dile getirdi.KKTC bürokrasisinin bu kadar yıllık yetkinliğe rağmen çöktüğünü anlatan müteahhitler ülkede bir an önce siyasi istikrar sağlanmadığı takdirde ayakta duracak işletme, vergi ödeyecek kurum da kalmayacağı uyarısı yaptı.Müteahhitler, yönetim boşluğunda ciddiyetini bozulmaması, AB Koordinasyon Merkezi, UNDP gibi kurumların daha ciddi çalışması ve daha adaletli davranması gerektiğini vurguladı.