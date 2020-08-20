“Müjde” haberi TCMB toplantısını gölgeledi

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü sizlere "müjde" vereceğim, yeni bir dönem açılacak yönünde beklenmedik çıkışını, Sn. Bakan Albayrak "bu müjden eksen değişikliği getirecek" diyerek perçinlerken, Türk mali piyasaları da hızlı bir toparlanma kaydetti.
- Günün ilk yarısında 7,38 seviyelerinde salınan USD/TRY kuru, hızlı bir şekilde 7,20 seviyelerine kadar gerilerken, enerji şirketleri önderliğinde BIST100 endeksi %3 ralli yaptı. Türkiye'nin yabancı neziden risklerini gösteren CDS primleri kabaca 20 baz puan düşerken, tahvil faizlerinin genelinde düşüşler görüldü.
- Piyasa duyumları, Karadeniz Akçakoca’da Tuna-1 kuyusunda sondaja başlayan Fatih gemisinden gelen iyimser haberler üzerinde duruyor. Lakin, bulunan rezervin büyüklüğü, doğal gaz mı olduğu, derinliği, ve çıkarma / taşıma maliyetine yönelik bir haber henüz yok.
- Geçmiş dönemlerde de, buna benzer sürpriz haberlere alışık olduğumuzun altını çizerek, Cuma günü açıklanacak müjdeden önce, bugün sonuçlanacak olağan TCMB PPK toplantısına bakalım.
- TCMB, dün de TL likiditesini sıkmaya devam etti. Hatırlanacağı üzere, %8,25 olan politika faizinden ya da piyasa yapıcısı bankalara daha düşük orandan verdiği TL likiditeyi artık geleneksel yöntemli repo ihaleleri ile yaklaşık %11 seviyesinden vermesi, üstü örtülü olarak faizlerin her gün yükselmesine neden oluyor.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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