Moraller bozuk

- Küresel mali piyasaları dün günün her iki yarısında farklı bir eğilim kaydetti.
- Hatırlanacağı üzere, piyasalar, ABD'de para politikasının sınırlarının artık zorlanması sonrası, büyük bir heyecan ile, maliye politikasını takip etmek suretiyle, iyimser bir görünüme bürünmüştü.
- Adeta morfin misali, bol ve ucuz paranın ağrıları kestiği 2008 sonrası dönemde, alışmış kudurmuştan beterdir benzetmesi ile, piyasaların morfini kesilince, ağrılarının da yeniden artmaya başladığını görüyoruz.
- Dün, büyüklüğü 2 trilyon dolar olarak lanse edilen ABD teşvik paketine yönelik görüşmelerin kesilmesi, küresel mali piyasaların günün ikinci yarısında satış baskısına maruz kalmasına neden oldu.
- Aslında, dünkü satıcılı havanın tüm yükünü teşvik paketine de atmamak gerekiyor. Coronavirüs aşısının şimdilik sadece bir umut olduğunu dün bir kez daha anladık. Keza, Astra Zeneca-Oxford Üniversitesinin geliştirdiği aşı çalışmalarını durması sonrasında, dün de Johnson&Johnson aşı testlerini, deneklerin birinde görülen yan etki nedeniyle (ne olduğu açıklanmadı) durdurma kararı aldı. Pek çok ilaç şirketinin aşı için mücadele etmesine rağmen, henüz bir sonuç alınamaması haliyle moralleri bozuyor.
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle: