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Mobilya sanayicilerinden kurumsallaşma çalıştayı

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Mobilya sanayicilerinden kurumsallaşma çalıştayı

Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSAD), Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın salonunda Mobilya Sektörü Stratejik Planlama Çalıştayı düzenledi.

MOSAD’dan yapılan yazılı açıklamada,  çalıştayın  Kuzey Kıbrıs’ta üretim yapan mobilya sanayicilerinin daha kurumsal çalışmalar yapmasına vesile olması için düzenlendiği  ve verimli  geçtiği ifade edildi.

Çalıştayda  ülke koşullarının analizi yapıldı. Pandemi sürecinin değerlendirildiği çalıştayda ekonomik sıkıntılara da değinildi. 

MOSAD Başkanı Hüseyin Ciddi etkinlikte yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Bu gibi etkinlikler hem bizlerin bilgilenmesi açısından hem de çalışmalarımızda bir stateji oluşturması için çok önemlidir.

Dağınık denilebilecek şekilde faaliyet sürdüren imalatçılarımız  böylesi çalışmalar sayesinde modern ortamda üretim yapma imkânı yakalayacaktır.

Biz mobilyacılar teknolojiyi ve dünyadaki yenilikleri takip ettikçe ve bu şekilde etkinlikler düzeneldikçe çok daha fazla ileriye gideceğimize inancım tamdır.

Etkinliğimizi organize eden ve katkı koyan tüm mobilya sanayicilerimize teşekkürü bir borç bilirim.”

Etkinlik hedeflerin belirlenmesi ile sona erdi.

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