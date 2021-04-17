Mobilya Sanayicileri Derneği genel kurulu yapıldı

MOSAD Genel Kurulu’nda 26’şar oyla başa baş sonuç alan Hüseyin Ciddi ve Erdoğan Aşık’tan hangisinin yeni başkan olacağına Pazartesi saat 16.00’da yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında karar verilecek

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSAD) Genel Kurulu bugün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) Anfi salonunda yapıldı.

Başkan ve diğer organların seçimi gündemiyle saat 10.00’da başlayan toplantıda, başkanlık için 8 kişi rekabet etti.

Divan başkanlığını Kemal Öztürk, sekreterliği ise Ebru Sakar ve Mehmet Ali Berberoğlu’nun yaptığı genel kurulda, başkanlığa Hüseyin Ciddi, Ahmet Çeler, Erdoğan Aşık, Ahmet Borucu, Metin Yaman, Eda Kervanlı, Kemal Zaim ve Buğra Biren aday oldu.

Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi genel kurulda yaptığı konuşmada iki yıl boyunca görevini özveri ile yürüttüğünü kaydederek, “Yönetimde yer alan arkadaşlarımız ile elimizden geldiği kadar üyelerimize iyi hizmet vermek için çok çalıştık. Umuyorum ki dernek olarak iki yıllık süreçte sektörümüze katkı koyabildik. Yeni seçilecek yönetim kurulu üyelerinin de tıpkı bizim gibi görev süresince ellerinden geleni yapacaklarına inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Ciddi, yönetim kurulu üyelerine teşekkür de etti.

Mali ve faaliyet raporlarının okunup aklanması sonrasında seçime geçildi.

Her üyenin en az 3 en fazla 5 kişiye oy verdiği seçimde toplam 33 oy kullanıldı. 2 oyun geçersiz olduğu MOSAD Genel Kurulu’nda Hüseyin Ciddi, Erdoğan Aşık, Ahmet Çeler, Eda Kervanlı, Ahmet Borucu asli üye; Metin Yaman ve Buğra Biren ise yedek üye seçildi.

Disiplin Kurulu üyeliğine Gassan Yüksek, Raci Yıldız ve Mustafa Onuk, Denetleme Kurulu üyeliğine ise İlker Yaşar, Abdurrazzak Kuday ve Raif Dostbilen getirildi.

Genel Kurul toplantısı dilek ve temenniler ile son buldu.

İKİ BAŞKAN ADAYI EŞİT OY ALDI

MOSAD Genel Kurulu’nda 26’şar oyla başa baş sonuç alan Hüseyin Ciddi ve Erdoğan Aşık’tan hangisinin yeni başkan olacağına Pazartesi saat 16.00’da yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında karar verilecek.