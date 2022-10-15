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Milli gelirimiz 11 bin Dolarmış!

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Kovid-19 etkisiyle 2020'de yüzde 16.2 küçülen KKTC, 2021'de yüzde 3.9 büyüme gösterdi. 2020'ye göre kişi başına düşen gelirde de 1000 doların hemen üstünde bir artış yaşandı ve 11 bin 129 Dolar oldu

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Milli gelirimiz 11 bin Dolarmış!

 
KKTC’de 2021 yılında, bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) yüzde 3.9 reel büyüme kaydedildi.
İstatistik Kurumu verilerine göre, GSYH cari fiyatlarla  30 milyar 143 milyon 73 bin 536TL olarak gerçekleşti.
Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla (FBGSMH), ABD doları cinsinden 11 bin 129 Dolar oldu.
EN YÜKSEK BÜYÜME  ULAŞTIRMA VE HABERLEŞMEDE
Sabit fiyatlarla GSYH’daki sektörlerin reel büyüme hızları dikkate alındığında; 2021 yılında en yüksek büyüme %32,8 ile “Ulaştırma ve Haberleşme” sektöründe kaydedilirken, bunu sırayla %23,0 ile “İnşaat” sektörü ve %16,8 ile “Sanayi” sektörü takip etti.
Cari fiyatlarla GSYH’deki sektörlerin payları dikkate alındığında; Kamu Hizmetleri %15,5, Serbest Meslek ve Hizmetler %14,2 (Serbest Meslekler 6,6%, Yüksek öğretim 7,6%) , Ticaret-Turizm 13,8% (Toptan ve Perakente 10,4%, Otelcilik ve Lokantacılık 3,4%), Ulaştırma-Haberleşme 9,2%, Mali Müesseseler 8,9%, Tarım 8,3%, İthalat 7,8%, İnşaat 7,5%, Sanayi 7,5%, Konut Sahipliği 7,3% olarak gerçekleşti.
 
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