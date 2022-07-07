Ülkedeki bankalarda toplam mevduatın sadece yüzde 20’si TL. 80 Milyar TL’lik mevduatın 16 Milyar TL’si TL, 64 Milyar TL’si ise dövizden oluşuyor



KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, "KKTC Bankacılık Sektörü ve Genel Ekonomi" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Günay, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün 100 Milyar TL’ye dayandığını belirtti. Sektörde en sıkıntılı alanın krediler olduğunu kaydeden Günay, bankacılık sektörünün bilançonun yarısını kredi olarak kullandırabildiğini söyledi.

2021 yılında sektörün dönem net karının 1 Milyar 376 TL olduğunu söyleyen Günay, rakamın büyük göründüğünü ancak enflasyonla kıyaslandığında bankacılık sektörünün arzu edilen karlılığı yakalayamadığını ifade etti.

“Mevduatın yüzde 60’ını krediye döndürebiliyoruz” diyen Rifat Günay, buna karşın TL mevduatın, TL krediye dönüşüm oranının yüzde 100.68 olduğuna dikkat çekti.

Toplam mevduatın sadece yüzde 20’sinin TL olduğunun altını çizen Günay, 80 Milyar TL’lik mevduatın 16 Milyar TL’sinin Türk Lirası, 64 Milyar TL’sinin yabancı para olduğunu söyledi.

KKTC Merkez Bankası’nın aktif toplamının 2021 yılı sonu itibarıyla 29 Milyar TL olduğunu kaydeden Günay, bankanın karının 2021 yılında 506 Milyon 451 bin TL olduğunu belirterek, 2020 yılına göre rakamda yaklaşık yüzde 48’lik artış olduğunu belirtti.

Bankacılık sektörüne değinen Günay, ülkede 21 banka olduğunu, bunun 14’ünün özel sermayeli, 2’sinin kamu eliyle yönetilen banka, 5 tane de şube bankası olduğunu ifade etti.

Şube sayısına bakıldığında pandemi öncesi Aralık 2019’da 232 olan şube sayısının, 2020 yılında 222’ye düştüğünü, 2021 yılı sonunda 215’e ve bugün itibarıyla 215 şubeyle bankaların faaliyet gösterdiğini kaydetti.

En çarpıcı gelişmenin personel sayısında yaşandığını dile getiren Günay, Aralık 2019’da pandemi öncesinde 3 bin 193 personel çalışırken, bu sayının 2020 yılında 3 bin 118’e, 2021 yılında 3 bin 99’a düştüğünü, Mayıs 2022 itibarı ile sayının 3 bin 104’e yükseldiğini söyledi.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün 100 Milyar TL’ye dayandığını kaydeden Günay, bunun yüzde 21,1’inin kamu eliyle yönetilen bankaların, yüzde 47’sinin özel sermayeli bankaların, yüzde 31,8’inin de şube bankalarının olduğunu belirtti. En sıkıntılı alanın ise krediler olduğunu kaydeden Günay, bankacılık sektörünün, bilançonun yarısını kredi olarak kullandırabildiğini söyledi.

Toplam kredilerin Mayıs 2022 itibarıyla 48 Milyar 274 Milyon TL olduğunu ifade eden Günay, 80 Milyar TL’lik mevduat ve 7 Milyar 380 Milyon öz kaynak olduğunu kaydetti. Günay, bilançonun yüzde 7,68’i kadar bankacılık sektörünün öz kaynak taşıdığını belirterek, pandemi döneminde öz kaynakların bilanço içindeki payının azalarak, devam ettiğini ifade etti.

Bankacılık sektörünün karlılığına değinen Günay, 2021 yılında sektörün dönem net karının 1 Milyar 376 TL olduğunu söyledi. Rakamın büyük göründüğünü ancak enflasyonla kıyaslandığında bankacılık sektörünün arzu edilen karlılığı yakalayamadığını ifade eden Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, 2021 yılında enflasyon oranının yüzde 46 olduğuna dikkat çekti.

Kredilerin donuklaşma oranının Aralık 2020’de 5,42 iken Mayıs 2022’de 3,58’e düştüğünü ifade eden Günay, düşüşün miktarsal bir düşüş olmadığını, kur artışı nedeniyle paydadan kaynaklanan matematiksel bir düşüş olduğunu söyledi.

“Mevduatın yüzde 60’ını krediye döndürebiliyoruz” diyen Merkez Bankası Başkanı Günay, buna karşın TL mevduatın, TL krediye dönüşüm oranının yüzde 100.68 olduğuna dikkat çekti. Vatandaşın kurun nereye gideceğini öngöremediği için döviz kredisi almak istemediğini kaydeden Günay, “Merkez Bankası olarak TL ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz bankacılık sektörünün…” diye konuştu.

Mayıs 2022 itibarıyla toplam aktiflerin yüzde 50’sinin sadece krediden oluştuğunu ifade eden Günay, aktif karlılığın 2,68, öz kaynak karlılığının yüzde 32,76 olduğunu söyledi ancak enflasyona oranla yine arzu edilen karda enflasyonun altında kalındığını belirtti.

Toplam mevduatın sadece yüzde 20’sinin TL olduğunun altını çizen Günay, 80 Milyar TL’lik mevduatın 16 Milyar TL’sinin Türk Lirası, 64 Milyar TL’sinin yabancı para olduğunu söyledi.

Toplam kredinin ise yüzde 35’inin Türk Lirası olduğunu ifade eden Günay, “Yani 46 buçuk Milyar canlı kredimiz var. Bunun 16 Milyar TL’si Türk Lirası, 30 Milyar TL’si yabancı para cinsi” diye konuştu.

Mevduatın krediye dönüşüm oranında 2014 yılında yüzde 81’lere kadar ulaşıldığını ancak bugün bu oranın yüzde 60 olduğunu yineleyen Günay, Türk Lirası mevduatın krediye dönüşüm oranında ise tarihi yüksek seviyede olunduğunun altını çizdi ve yüzde 100 oranın geçildiğine vurgu yaptı. Günay, tahsili gecikmiş alacakların 2018’de 1 Milyar TL iken 2022 yılında 1.7 Milyar TL’ye çıktığını da söyledi.

