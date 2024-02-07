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Mersinli akaryakıtçılardan Alpet Kıbrıs’a ziyaret

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Mersinli akaryakıtçılardan Alpet Kıbrıs’a ziyaret
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Mersin Akaryakıtçılar Derneği Başkanı (MADB) Aziz Akgül Alpet Kıbrıs’a nezaket ziyaretinde bulunarak Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çeşitli alanlarda yatırım projeleri üreten Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile bir araya geldi.
Alpet Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu’nun da hazır bulunduğu görüşmede Altınbaş Holding’in ekonominin çeşitli alanlarında gerçekleştirip başarıyla yönetmekte olduğu yatırımlar yanında güncel ekonomik ve sosyal gelişmeler ile ilgili görüş teatisinde bulunuldu.
Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan MADB Başkanı Aziz Akgül, Altınbaş Holding’in enerji, eğitim ve mücevher sektörlerinde TC ve KKTC’ne katma değer sağlayan projelerine ilişkin detaylı bilgiler almaları nedeniyle başta Sofu Altınbaş ve yönetimine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.
 
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