Merkez Lefkoşa Projesi şehrin canlılığını artıracak

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, tesisin açık pazar-çarşı-etkinlik ve organizasyon alanı gibi çok yönlü özellikleri ile kültür, sanat, spor ve ekonomi faaliyetlerin bir arada yürütebileceği bir merkez olma özelliğini taşıdığını, amaçlarının şehrin canlılığını arttırmak olduğunu dile getirdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Merkez Lefkoşa Projesi basına tanıtıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, tesisin açık pazar-çarşı-etkinlik ve organizasyon alanı gibi çok yönlü özellikleri ile kültür, sanat, spor ve ekonomi faaliyetlerin bir arada yürütebileceği bir merkez olma özelliğini taşıdığını, amaçlarının şehrin canlılığını arttırmak olduğunu dile getirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre belediye tarihinin en büyük öz kaynak yatırımlarının başında gelen Merkez Lefkoşa, Pazarcılar Birliği, esnaf, iş insanları ve muhtarların ardından bu kez basın camiasına tanıtıldı.

Gazeteci, programcı, muhabir, yayın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ve sahipleri olmak üzere tüm basın sektörüne hitap eden tanıtımda Merkez Lefkoşa’nın yapım aşaması ve hizmet kapsamına ilişkin ayrıntılar LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından basına aktarıldı.

Projenin mimarı olan LTB Meclis üyesi Safiye Özaltıner ve LTB Müdür Muavini Ferdiye Sav da alana dair teknik ve mimari ayrıntılara ilişkin bilgilendirmede bulundu.



HARMANCI: “AMACIMIZ ŞEHRİN CANLILIĞINI ARTTIRMAK”

İncelemelerin ardından kahvaltılı sohbet toplantısında LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Merkez Lefkoşa’nın kuruluş amacı ve başkente katacağı değerle ilgili bilgiler paylaştı.

Başkan Harmancı, Merkez Lefkoşa’nın altyapı çalışmalarında TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomi İşbirliği Ofisi’nin katkı koyduğunu, geriye kalan 7 Milyon TL’lik yatırımın döviz krizleri ve pandemi koşullarına rağmen LTB’nin öz kaynakları ile yapıldığını belirtti.

Tesisin açık pazar-çarşı-etkinlik ve organizasyon alanı gibi çok yönlü özellikleri ile kültür, sanat, spor ve ekonomik faaliyetlerin bir arada yürütebileceği bir merkez olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Başkan Harmancı, amaçlarının şehrin canlılığını arttırmak olduğunu dile getirdi.

Başkan Harmancı basın camiasına Merkez Lefkoşa’nın iç ve dış alanlarını da tanıttığı toplantıda görüşleri dinledi, soruları cevapladı.