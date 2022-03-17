Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini yüzde 14 seviyesinde tutma kararı alırken, barış ortamı ve baz etkisiyle enflasyonda gerileme sürecinin başlayacağını öngördü. Daha önceki metinlerinde bu yıl cari dengenin fazla vereceğini öngören TCMB, bu beklentisini terk etti

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14 seviyesinde tuttu.

Bloomberg HT anketine katılın kurumların beklentisi faizin yüzde 14'te sabit tutulacağı yönündeydi.

Önceki karar metinlerinde yer alan 2022 için cari fazla beklentisi son metinde kullanılmadı.

Çatışmaya dönüşen jeopolitik riskler ve salgında varyantların küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin daha da artmasına yol açtığını belirten küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesine ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviyenin uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açtığını söyledi.

Para politikası iletişimde ayrışma

Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerini yakından izlediğini ifade eden TCMB bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirdiğini vurguladı.

Bu çerçevede, TCMB iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlendiğini, merkez bankalarının destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürdüğünü ve varlık alım programlarını azaltarak devam ettirdiğini belirtti.

"Cari denge üzerindeki riskler izleniyor"

Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergelerin yurt içinde iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılıklar ortaya çıksa bile dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiğini söyleyen TCMB büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payının arttığını ifade etti.

TCMB, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan risklerin yakından takip edildiğini, cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesinin, fiyat istikrarı için önem arz ettiğini belirtti.

TCMB metinde uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli bir rol oynayacağını değerlendirdi.

"Barış ortamı ve baz etkisiyle dezenflasyonist süreç başlayacak"

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; sıcak çatışma ortamının yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurların ve talep gelişmeleri etkili olduğunu ifade eden TCMB küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngördü.

TCMB, "Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.