Merkez Bankası faiz indirdi, döviz fırladı

TC Merkez Bankası’nın politika faizini piyasaların beklentisinin çok üzerinde bir oranla yüzde 18’den yüzde 16’ya indirdi. Bu kararın ardından TL çöktü. Euro 11 TL’yi, sterlin 13 TL’yi aştı. Dolar da 9,28’den 9,48’e fırladı



TC Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirdi.

Enflasyonun yüzde 20’ye yaklaşmasına rağmen 23 Eylül’de 100 baz puan faiz indiren banka, kurdaki sert artışa rağmen dün de 200 baz puanlık indirim yaptı.

TC Merkez Bankası’nın politika faizini piyasaların beklentisinin çok üzerinde bir oranla 200 baz puan indirmesi sonrasında TL çöktü.

KKTC piyasasında Euro 11 TL’yi aşıp 11.05’e, sterlin 13 TL’yi aşıp 13.04’e ulaştı. Dolar da 9,28’den 9,48’e fırladı.

Gram altında da 541 TL’lik yeni rekor seviye görüldü.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin neredeyse tamamı Para Politikası Kurulu’nun (PPK) kararında faiz indirimi yapacağını tahmin ediyordu. Ankete katılan 21 kurumdan 10’u 50 baz puan, 10’u 100 baz puan indirim beklerken bir katılımcı politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyordu.

