banner583
Red and White tribünlere renk katıyor
Red and White tribünlere renk katıyor
18 0
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
212 0
 
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
20 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
51 0
24 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
53 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
42 0
banner661
banner726

Merkez Bankası faiz indirdi, döviz fırladı

banner476

TC Merkez Bankası’nın politika faizini piyasaların beklentisinin çok üzerinde bir oranla yüzde 18’den yüzde 16’ya indirdi. Bu kararın ardından TL çöktü. Euro 11 TL’yi, sterlin 13 TL’yi aştı. Dolar da 9,28’den 9,48’e fırladı

banner714
Merkez Bankası faiz indirdi, döviz fırladı
banner721

TC Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirdi.
Enflasyonun yüzde 20’ye yaklaşmasına rağmen 23 Eylül’de 100 baz puan faiz indiren banka, kurdaki sert artışa rağmen dün de 200 baz puanlık indirim yaptı.
TC Merkez Bankası’nın politika faizini piyasaların beklentisinin çok üzerinde bir oranla 200 baz puan indirmesi sonrasında TL çöktü.
KKTC piyasasında Euro 11 TL’yi aşıp 11.05’e, sterlin 13 TL’yi aşıp 13.04’e ulaştı. Dolar da 9,28’den 9,48’e fırladı.
Gram altında da 541 TL’lik yeni rekor seviye görüldü.
Reuters anketine katılan ekonomistlerin neredeyse tamamı Para Politikası Kurulu’nun (PPK) kararında faiz indirimi yapacağını tahmin ediyordu. Ankete katılan 21 kurumdan 10’u 50 baz puan, 10’u 100 baz puan indirim beklerken bir katılımcı politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyordu.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.