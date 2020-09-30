banner480
banner69
Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
19 0
Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı
Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı
26 0
 
Meteorolojiden toz uyarısı
Meteorolojiden toz uyarısı
46 0
Yolcu sayısı yüzde 89 düştü
Yolcu sayısı yüzde 89 düştü
80 0
Pandemi ödeme desteği mesajlarına dikkat
Pandemi ödeme desteği mesajlarına dikkat
44 0
Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
Bankamatiklerin arkası çöplük gibi
27 0
Sessiz derbi
Sessiz derbi
21 0
banner460

Merkez Bankası faiz artırımına gitti

banner476

Merkez Bankası faiz artırımına gitti

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz artırımına gitti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre Banka Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası ile yabancı para mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranlarını yeniden belirledi.

Buna göre vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,75’den yüzde 8,25’e çıkarıldı.

Yabancı parada ise ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,40’dan yüzde 0,60’a, Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,15’den yüzde 0,25’e ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,30’a yükseltildi.

Merkez Bankası nezdindeki, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 2,75’den yüzde 3,50’ye çıkarılırken yabancı parada ise ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,20’den yüzde 0,25’e, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,05’den yüzde 0,10’a ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,10’dan yüzde 0,15’e yükseltildi.

Söz konusu yeni oranların yarından itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.