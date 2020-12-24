banner583
banner572
Ses kirliliği nedeniyle oynatmaya az kaldı
Ses kirliliği nedeniyle oynatmaya az kaldı
9 0
Siyasetin pisliğinden kaçtım
Siyasetin pisliğinden kaçtım
73 0
 
Kamuda tasarruf yerine fuzuli harcamalar sürüyor
Kamuda tasarruf yerine fuzuli harcamalar sürüyor
256 0
Vicdanım rahat
Vicdanım rahat
38 0
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
136 0
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
553 0
Çamurdan zaferle çıktılar
Çamurdan zaferle çıktılar
17 0
banner529
banner570

Merkez Bankası da TL'de faiz artırımına gitti

banner476

banner577
Merkez Bankası da TL'de faiz artırımına gitti

Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 11,50’den yüzde 13,75’e, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,00’dan yüzde 8,00’e yükseltildi. Yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, bugün Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası mevduat hesapları, yasal karşılık hesapları ile Türk Lirası reeskont, iskonto ve avans işlemlerine uygulanan yıllık faiz oranlarını yeniden belirlediğini açıkladı. Söz konusu yeni oranlar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Açıklama aynen şöyle:
“Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 11,50’den yüzde 13,75’e, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,00’dan yüzde 8,00’e yükseltilmiş, yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 17,75’ten yüzde 20,00’ye, Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 15,00’ten yüzde 17,25’e, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 14,00’ten yüzde 16,25’e ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 14,00’ten yüzde 16,50’ye yükseltilmiştir”

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.