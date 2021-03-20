Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Naci Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Ağbal, görevden alınan üçüncü Merkez Bankası Başkanı oldu. Naci Ağbal’dan önce Merkez Bankası Başkanı olan Murat Uysal ve Murat Çetinkaya da görevden alınmıştı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu perşembe günkü toplantısında, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çıkartmıştı. Piyasanın beklentisi faizin 100 baz puan artırılması yönündeydi. Karar metninde önden yüklemeli, güçlü bir sıkılaştırmaya karar verildiği belirtilmişti.

7 Kasım 2020'de Ağbal'ın göreve gelmesinden itibaren TCMB faiz oranlarını toplamda 875 baz puan artırdı. Ağbal göreve geldiğinde bir haftalık repo faizi 10,25 düzeyindeydi.

AĞBAL'DAN TWİTTER'DEN AÇIKLAMA

Ağbal, görevden alındıktan sonra Twitter'dan bir açıklama yayımladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin."

7 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınmış, yerine Naci Ağbal atanmıştı. Bu tarihten sonra enflasyondaki yükselişi dizginlemek için Merkez Bankası yaklaşık faizini yüzde 10.75’ten yüzde 19’a kadar yükseltmişti.