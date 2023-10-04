Meme Kanseri Farkındalığına Universal Bank desteği

Üniversal Bank Genel Müdürü Yücel Gök, “1 -31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” mesaj yayınladı.

Gök yayınladığı mesajda, Meme Kanseri’nin ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu ve Meme Kanseri ile mücadele eden kişi sayısının dünya çapında her geçen gün artış gösterdiğine dikkat çekti.



Müdür Yücel Gök, teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması, halkın bilgilendirilmesi ve farkındalık kazandırılması amacıyla düzenlenen “1 -31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” etkinliklerinin, kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Gök, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bankanın Meme Kanserinin önlenmesinde farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması amacıyla şubelere Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden satın alınan fiyonk ve sticker gönderdiklerini kaydetti.

Universal Bank olarak Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’i bankada ağırlayarak görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Gök, ay boyunca farkındalık ve bilgi düzeyini artırıcı etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.