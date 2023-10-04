banner913
banner932
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
225 0
Limasol’da insan iskeleti bulundu
Limasol’da insan iskeleti bulundu
33 0
 
YDÜ Hastanesi’nin kalitesi tescillendi
YDÜ Hastanesi’nin kalitesi tescillendi
12 0
İlaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma
İlaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma
25 0
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
176 0
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
22 0
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
14 0
banner964

Meme Kanseri Farkındalığına Universal Bank desteği

banner476

banner974
Meme Kanseri Farkındalığına Universal Bank desteği
banner971

Üniversal Bank Genel Müdürü Yücel Gök, “1 -31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” mesaj yayınladı.

Gök yayınladığı mesajda, Meme Kanseri’nin ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu ve Meme Kanseri ile mücadele eden kişi sayısının dünya çapında her geçen gün artış gösterdiğine dikkat çekti.

Müdür Yücel Gök, teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması, halkın bilgilendirilmesi ve farkındalık kazandırılması amacıyla düzenlenen “1 -31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” etkinliklerinin, kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Gök, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bankanın Meme Kanserinin önlenmesinde farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması amacıyla şubelere Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden satın alınan fiyonk ve sticker gönderdiklerini kaydetti.

Universal Bank olarak Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’i bankada ağırlayarak görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Gök, ay boyunca farkındalık ve bilgi düzeyini artırıcı etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.