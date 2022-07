Melman Havalı Marketlerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Mehmet Salih Havalı Ticaret Ltd. Diröktörlüğü ile Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) arasında 8 Temmuz 2020 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Mehmet Salih Havalı Ticaret Ltd.’e bağlı Melman Havalı Marketlerinde çalışan işçilerin çalışma koşullarını ile özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi (TİS)in mali hükümler içeren maddelerini yenileyen Ek Protokol imzalandı. Mehmet Salih Havalı Ticaret Ltd. Diröktörlüğü ile Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) arasında 8 Temmuz 2020 (Arife günü) tarihinde Serdarlı’da imzalanan Ek Protokol ile çalışanların maaş ve diğer özlük hakları yeniden düzenlendi.

TİS’e Ek Protokol ile işe yeni başlayanın brütmaaşı 10,000.00 (On bin) TL olurken, en yüksel maaş 25,000.00 (Yirmi beş bin) TL olarak belirlendi. Bununla birlikte yıl sonu ikramiyesi, barem içi artış, Sorumluluk ödenekleri gibi sosyal menfaatlere de yüzde 57 ile 60 oranlarında hayat pahalılığı artışı getirildi.

Imza töreninde konuşan Melman Havalı Marketleri Genel Direktörü Mehmet Salih Havalı, yaşanmakta olan yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların satınalma gücünün önemli ölçüde gerilediğini, sendika ile yaptıkları çalışmada satın alma güçlerinin iadesi anlamına gelen düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Çalışanların işe olan motivasyonları ve verimliliklerinin büyük önemi olduğunu ifade eden Genel Direktör Havalı, müşteri menuniyetinin marketçiliğin temeli olduğunu ve bunun için de işinden memnun çalışan olması gerektiğini söyledi. İşletme olarak çalışanların iş güvenliğine önem vermeyi ilke edindiklerini belirten Havalı, daha yolun en başındayken sendikalı Toplu Sözleşmeli işçiçalıştırmayı benimsediklerini belirterek, başarılarındaki temel etkenlerden birinin de bu olduğunu söyledi.

Protokol imza töreninde konuşan Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu, ülkede özel sektör işverenlerinin sendikalı işçi çalıştırmak yerine düşük maliyetli ve iş güvencinden yoksun işçi çalıştırmayı tercih ettiğini belirterek, yasaları uygulaması gereken devlet kurumlarının da bilinçli olarak hantal davranması nedeniyle özel sektörde sendikaşmanın gelişemediğini söyledi. Buna bağlı olarak özel sektörün yeteri kadar yerli istihdamı yapamadığını ifade eden Çağ-Sen Başkanı Davulcu, bu nedenle özel sektör çalışanlarının mutlu olduğunu söylemenin zor olduğunu ifade etti. KKTC’de özel sektör çalışanlarının sadece yüzde 2.5’inin sendikalı olduğunu belirten Davulcu, bu oranın önemli bir bölümünü Çağ-Sen üyelerinin oluşturduğunu söyledi.Konuşmasına sendikalı işçi çalıştırmayı ilke edinen M. S. Halı Ticaret Ltd Direktörlüğüne teşekkür ederek son veren Davulcu, “Sendikalı ve Toplu Sözleşmeli işçi çalıştırmayı tercih etmeyi seçen işverenleri özel sektör işçileri adına selamlıyorum” dedi.