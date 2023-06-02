Mayıs ayı hayat pahalılığı yüzde 3.62

Tablo - 1 : KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ANA MAL VE HİZMET GRUPLARINDA MEYDANA GELEN ENDEKS DEĞERLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI 2023 MAYIS AYI SONUÇLARI ENDEKS DEĞERLERİ BİR ÖNCEKİ AYA BİR ÖNCEKİ YILIN BİR ÖNCEKİ YILIN MAYIS ARALIK NİSAN MAYIS GÖRE DEĞİŞİM ARALIK AYINA GÖRE AYNI AYINA GÖRE ANA GRUPLAR 2022 2022 2023 2023 ORANI (%) DEĞİŞİM ORANI (%) DEĞİŞİM ORANI(%) Gıda ve Alkolsüz İçecekler 528,92 715,86 858,35 871,16 1,49 21,69 64,71 Alkollü İçecekler ve Tütün 339,95 375,29 426,68 431,93 1,23 15,09 27,06 Giyim ve Ayakkabı 330,86 534,85 577,60 620,72 7,47 16,05 87,61 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar 393,10 522,51 563,92 583,65 3,50 11,70 48,47 Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri 624,36 814,33 1024,57 1026,69 0,21 26,08 64,44 Sağlık 406,30 589,98 704,03 710,04 0,85 20,35 74,76 Ulaştırma 565,76 658,97 745,32 773,70 3,81 17,41 36,75 Haberleşme 221,75 255,58 355,66 371,13 4,35 45,21 67,36 Eğlence ve Kültür 449,47 720,61 802,57 889,99 10,89 23,51 98,01 Eğitim 315,92 475,25 487,04 496,71 1,99 4,52 57,23 Lokanta ve Oteller 502,97 787,15 931,90 973,35 4,45 23,65 93,52 Çeşitli Mal ve Hizmetler 360,81 480,39 596,00 606,48 1,76 26,25 68,09 Genel 453,54 616,46 711,75 737,51 3,62 19,64 62,61

Tablo - 2 : KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILI TÜFE'DE 2023 MAYIS AYINDA KKTC ORTALAMA FİYATLARINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE EN YÜKSEK ARTIŞ VE EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN MAL VE HİZMETLER BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE BİR ÖNCEKİ YILIN DEĞİŞİM ORANLARI (%) AYNI AYINA GÖRE EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTEREN YİRMİ MAL VE HİZMET DEĞİŞİM ORANLARI (%) 1 Sabit Telefon Görüşme Ücreti (Fatura) (Yurt Dışı) 212,50 212,50 2 Su Faturası (Belediye) 91,87 147,30 3 Sabit Telefon Görüşme Ücreti (Fatura) (Yurt İçi Cep Telefonu Arama) 66,67 66,67 4 Davetiye (Düğün vb.) 58,74 78,78 5 Düğün, Nişan vb. Toplantılar İçin Salon Kirası 53,26 100,83 6 Veteriner Ücreti (Evde Beslenen Hayvan İçin) 46,20 219,30 7 Marul (Taze Sebze) 42,89 73,53 8 Patates 42,39 -8,86 9 Aşı Alım Ücreti (Evde Beslenen Hayvan İçin) 39,63 264,96 10 Zorunlu Trafik Sigortası (Third Party) 37,60 114,33 11 Soba Tüpgazlı (Katalitik) 32,69 52,82 12 Brokoli (Taze Sebze) 26,31 15,68 13 Otomobil (G MARKA-Benzinli) 21,91 114,60 14 Kadın Ayakkabı 20,42 61,80 15 Bebek İç Çamaşırı Badi/Body Kısa Kollu 18,94 85,23 16 İç Çamaşırı Külot Pamuklu (Çocuk İçin) 18,90 75,24 17 Tatil Amaçlı Turlar (Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli) 18,79 313,74 18 USB (Taşınabilir Bellek) 18,43 47,46 19 Güneş Kremi 18,38 53,91 20 İnternet Aylık Ücreti (ADSL) 17,62 37,91 EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN YİRMİ MAL VE HİZMET 1 Kabak (Taze Sebze) -69,35 46,58 2 Biber Dolmalık (Taze Sebze) -57,17 49,11 3 Biber Çarliston (Taze Sebze) -56,76 60,68 4 Salatalık (Taze Sebze) -51,29 45,15 5 Patlıcan (Taze Sebze) -27,91 100,47 6 Fasulye (Taze Sebze) -24,95 125,60 7 Kuru Soğan (Taze Sebze) -24,78 93,40 8 Asma Yaprağı (Taze Sebze) -22,92 127,53 9 Lahana Beyaz (Taze Sebze) -22,10 -75,24 10 Semizotu (Taze Sebze) -20,74 72,06 11 Lahana Kırmızı (Taze Sebze) -18,96 -47,54 12 Bakla (Taze Sebze) -17,71 91,05 13 Enginar (Taze Sebze) -17,55 29,41 14 Kavun -16,13 101,49 15 Çilek (Taze) -15,54 100,00 16 Çiçek Lahanası (Taze Sebze) -13,67 -6,21 17 LPG Gazı Tüp Ücreti 10 Kg'lık Tüp (Ev Tüpü) -11,19 9,49 18 LPG Gazı Tüp Ücreti Piknik Tüp (Ev Tüpü) -11,19 9,49 19 Maydanoz (Taze Sebze) -10,70 17,45 20 Uçak Ücreti (Ercan - Londra) -10,41 84,41

Tablo - 3 : KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILI TÜFE'DE 2023 MAYIS AYINDA TÜFE'DE KAPSANAN EN AĞIRLIKLI 40 MADDENİN TÜKETİM AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATLARINDA BİR ÖNCEKİ AYA VE BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI (%) MAL VE HİZMETLER BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE BİR ÖNCEKİ YILIN DEĞİŞİM ORANLARI (%) AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI (%) 1 Benzin Kurşunsuz 95 Oktan -0,94 8,10 2 Gerçek Kira Ücreti 3,53 57,76 3 Tatil Amaçlı Turlar (Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli) 18,79 313,74 4 Otel Ücreti (Yatak Ücreti) (Çift Kişi) 4,89 90,56 5 Elektrik Faturası (0-250 KWH) 0,00 63,17 6 Özel Üniversite Ücreti (TC Uyruklu Öğrenci) 0,00 49,00 7 Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Fatura-A GSM OPERATÖRÜ) 0,00 114,27 8 İkinci El Otomobil Hatcback Tipi - HB (Dört Kapılı) (Benzinli) 7,43 91,17 9 Elektrik Faturası (251-500 KWH) 0,00 23,10 10 Su Faturası (Belediye) 91,87 147,30 11 Ekmek Normal Ekmek (Dilimli veya Bütün) 0,61 45,48 12 Özel Üniversite Ücreti (Üçünçü Ülke Uyruklu Öğrenci) 6,65 44,15 13 Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı-A) 8,15 53,25 14 Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı-B) 13,60 46,38 15 Dizel (Eurodizel) 0,08 -5,70 16 Otomobil (G MARKA-Benzinli) 21,91 114,60 17 Özel İlköğretim Ücreti 0,00 68,73 18 Kuzu Eti Pirzola 5,00 138,82 19 LPG Gazı Tüp Ücreti 10 Kg'lık Tüp (Ev Tüpü) -11,19 9,49 20 Dana Eti Kıyma 7,81 144,68 21 Hellim 0,00 63,56 22 Özel Üniversite Ücreti (KKTC Uyruklu Öğrenci) 0,00 44,03 23 Araba için Full Servis 0,00 24,33 24 Tavuk Temizlenmiş Bütün 8,70 38,78 25 Oturma Odası Takımı Modern (1 Üçlü, 4 Tane Tek Koltuk) -7,71 66,03 26 Süt Uzun Ömürlü 0,11 43,28 27 Kültürel Amaçlı Turlar (Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli) 0,00 24,39 28 Hastane Ameliyat Ücreti (Özel Hastane,Tek Kişilik Özel Oda) 0,00 44,80 29 Cep Telefonu (Akıllı) 8,27 40,81 30 Özel Lise Ücreti 0,00 80,46 31 Elektrik Faturası (501-750 KWH) 0,00 21,14 32 Su Damacana (Pet Şişe) 3,72 69,42 33 Sigara (Yabancı)( I MARKA) 0,00 23,33 34 Özel Ortaokul Ücreti 0,00 67,48 35 Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) 0,00 46,87 36 Tavuk Dolma (Restoranda) 3,28 94,04 37 Gündelikçi Ücreti 0,00 107,15 38 Balık Izgara (Restoranda) 8,04 92,18 39 Sigara (Yabancı)( E MARKA) 0,00 21,43 40 Lastik Dış (Araç Yedek Parça) -1,49 29,88

KKTC'de mayıs ayı hayat pahalılığı oranı yüzde 3.62 olarak açıklandı .İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde (TÜFE), önceki aya göre yüzde 3.62, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19.64 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62.61 artış olduğunu açıkladı.Açıklamaya göre ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 10.89 ile eğlence ve kültür ana grubunda gerçekleşti. Giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 7.47, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 4.45, haberleşme ana grubunda yüzde 4.35, ulaştırma ana grubunda yüzde 3.81, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 3.50, eğitim ana grubunda yüzde 1.99, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 1.76, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1.49, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 1.23, sağlık ana grubunda yüzde 0.85 ve mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 0.21 artış oldu.-En büyük artış sabit telefon görüşme ücretinde, sonraki sıra su faturalarınınBir önceki aya göre, endekste kapsanan 473 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 78 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 212.50 ile sabit telefon görüşme ücreti (fatura) (yurt dışı), yüzde 91.87 ile su faturası (belediye) ve yüzde 66.67 ile sabit telefon görüşme ücreti (fatura) (yurt içi cep telefonu arama) oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 69.35 ile kabak, yüzde 57.17 ile biber dolmalık ve yüzde 56.76 ile çarliston biberde gerçekleşti.