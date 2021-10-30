Marketler ile pazar arasında fiyat farkı kalmadı

“Pazarlar daha uygun” dönemi kapandı. Artık pazar da market de aynı yüksek fiyatlar ile satış alanına dönüşmüş durumda



Marketler ile pazar arasında sebze ve meyvede artık bir fiyat farkı kalmadı. ‘Eskiden Pazarlar daha uygundu’ diye bildiğimiz kavram artık yok oluyor. Marketler daha yüksek gelirli kişilere, pazarlar ise daha orta gelirli kesime hitap ederken artık Pazar da market de aynı yüksek fiyatlar ile satış alanına dönüşmüş durumda.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu ile Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli’nin yüksek fiyatların nedeni olarak hem fikir olduğu görüş ise tarımsal üretimdeki düşüş ve eksiklik.

Yüksek fiyatların tek başına döviz artışından kaynaklanmadığının vurgusunu yapan Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, pazarların fiyat ve kalite konusunda hala geleneğini sürdürdüğünü ve fiyat açısından yüksek fiyatın da düşük fiyatın da pazarda mevcut olduğunu ifade etti.

Marketlerdeki fiyat ve kalite konusunda pazarların kıyaslanmaması gerektiği vurgusunu yapan Garabli, ürünlerin pazarda daha taze olduğunu ifade etti. Bunun sebebi olarak da pazarcıların üretici olduğunu ve ürünlerin el değiştirmeden tüketiciye sunulduğunu aktardı. Garabli, “Bir marul markette 13 TL olabilir ancak bu fiyat pazarda 6 TL civarındadır ve kalite olarak da marketteki üründen daha kalitelidir” dedi.

“ÜRETİCİYE CAN BIRAKMADIK”

Pazar esnafının da yüksek fiyattan memnun olmadığının altını çizen Garabli, “Üreticiye can bırakılmadı” ifadelerine yer vererek üreticiye gerekli desteğin verilmediğini ve üreticinin artık üretmekten korkuttuğuna dikkat çekti.

Üreticiye sahip çıkılmadığını ifade eden Garabli, tüketiciye de sitem ederek, “Salatalık 1 TL iken kimse salatalık neden 1 TL demedi herkes çantasını doldurup gitti. Halkımız 1 TL olduğunda sesini çıkarmadıysa 15 TL olduğunda da sesini çıkarmaması gerekir. Üreticiye destek olmalılar” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİ VE DEVLET ARASINDA BİR BAĞ YOK

Üretici kesimi ile devlet arasında gerek fiyat konusunda denetimi sağlayan gerek ise tarımsal faaliyetleri kontrol eden bir birim olmadığının tarım alanında eksikliğimiz olduğunun vurgusunu yapan Garabli, “Üreticinin az ürün ürettiğinde pahalıya satacağı, çok ürettiğinde ise ucuza satacağı bir durum yaşanmaması için devletin bunu denetleyeceği bir birimi olmak zorunda. Denetim eksiliğimiz var. Devlet bu birimi sağlamadığı zaman 2-3 tane tüccar üreticinin bahçesini belli bir fiyata kapatır. Bu sefer tüccar hangi fiyatı beliler ise diğer üreticiler de o fiyat üzerinden satışını gerçekleştirmek zorunda” dedi.

Öte yandan tüketici kesimine de çağrıda bulunan Garabli, “Tüketici kesimi aldığı ürünün kalitesine göre fiyat kıyaslaması yapsın” şeklinde konuştu.

NALCIOĞLU: FİYAT ARTIŞLARI DÖVİZE DEĞİL, KURAKLIĞA BAĞLI

Marketçiler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu ise, yüksek fiyatların sebebi olarak tarımsal üretimdeki düşüş ve eksikliğe işaret ederek fiyatların tek başına döviz artışından kaynaklanmadığını vurguladı.

Yoğun rekabet koşullarında marketlerin kar marjlarının azaldığını vurgulayan Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, döviz artışının doğrudan ürün fiyatlarına yansıtılmadığını, dövizde 1 yılda %35’e varan artış olmasına rağmen Marketçiler Birliği olarak raflara %15 oranında yansıtıldığını da ileri sürdü. Bazı ürünlerde çok yüksek fiyat artışının yaşandığını söyleyen Nalcıoğlu, örnek olarak ise Ayçiçek yağındaki %100’ün üzerinde fiyat artışına dikkat çekerek bunun sebebinin ise iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık olduğuna işaret etti.

Bir demet maydanozun 5 TL, bir marulun 13 TL olmasının normal olmadığına işaret eden Nalcıoğlu, tarımsal gıda ürünlerinde arz ve talep arasında büyük bir dengesizliğin yaşandığını vurguladı.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu ürünlerin kalitesinin düşük olmasının Türkiye’den ithal edilmesinden kaynaklı olmadığını, yeşillik alanındaki ürünlerin ithal edilmediğinin vurgusunu yaparak, ülkemizdeki tarım alanındaki eksikliğe dikkat çekti.

Yeşillik üretiminin ülkemizde yapıldığını ancak planlamada eksiklik olduğunu aktaran Nalcıoğlu hangi dönemde ne kadar üretim yapıldığı ne kadar ithal edilip ne kadar ihraç edildiği konusunda da güvenilir verilere ulaşılamadığına işaret etti.

Nalcıoğlu, “Veri yoksunluğu var. Yaşanan fiyat artışlarının arkasında büyük ölçüde üretimdeki plansızlık da yatıyor. Ülkenin tarımsal alanda planlamaya ihtiyacı var. Üretebileceğimiz ürünleri ihtiyacımız kadar üretmek, ithalata da ancak ihtiyaç durumunda yönelmek gerekiyor” diyerek planlamanın önemine dikkat çekti. Marketçiler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu ülkemizde tarımın gerekli desteği almadığını da sözlerine ekledi.

