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Marketler Birliği'nden hükümete 'çalışma saatlerini kısaltın' çağrısı

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Marketler Birliği'nden hükümete 'çalışma saatlerini kısaltın' çağrısı
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Marketler Birliği, toplum bileşenlerinin sorumluluk alması gereken bir dönemden geçildiğine işaret ederek, hükümete, “Yükselen koronavirüs salgını tehlikesine karşı  çalışma saatlerimizin kısıtlanmasını talep ediyoruz” çağrısında bulundu.

Marketler Birliği yazılı açıklamasında, pazartesi-cumartesi günleri açılış sabah saat 08.00, kapanış akşam saat 18.00, pazar günleri ise tamamen kapal” olacak şekilde bir düzenleme yapılmasını önerdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu önerimizle biz market işletmecileri ve çalışanlarımız olarak, ülkemizde yükselen salgının düşüşüne katkı sağlaması için üzerimize düşen özveriyi göstermeye hazır olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Bu çağırımızı kamuoyu ile de paylaşıyoruz.

Bu vesile ile halkımıza sadece acil ihtiyaçlarını karşılamak için en minimum seviyede dışarıya çıkmalarını, gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları için çağrıda bulunuyoruz.

Yaşlı, hasta ve dışarıya çıkmaması gereken insanlarımızın ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştırabileceğimizi ayrıca belirtmek isteriz.”

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