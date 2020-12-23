"Marifet halkın sağlığını korurken, ekonomik çarkları döndürmektir!"

Ülkenin iflas etmemesi için turizm ve yüksek öğrenimin kontrollü şekilde başlatılmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna işaret eden Savaşan, bunun için gereken adımlar gecikmeden atılmasının önemine işaret etti

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında toplum sağlığını korumak için değişen koşullara uygun olarak tedbir alınmasının şart olduğunun altını çizerek, tedbir almak kadar denetlemenin de önemine dikkat çekti. Ülkenin iflas etmemesi için turizm ve yüksek öğrenimin kontrollü şekilde başlatılmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna işaret eden Savaşan, bunun için gereken adımlar gecikmeden atılmasının önemine işaret etti.

Eksiklikler ve aksaklıklara rağmen dünyaya bakıldığında KKTC’nin, Kıbrıs Türk Halkı’nın sağlığını koruma noktasında en başarılı ülkelerden biri konumunda olunduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, “hükümet, bilimsel temelde ve doğru zamanda aldığı kararlarla ve elbette halkın büyük uyumu, sağlık ve diğer ilgili bütün birim çalışanlarının gösterdiği büyük özveri ile halkımızın sağlığını korumayı başarmıştır. Ayrıca ülkemizde bulunan turist, öğrenci ve işçilerin de sağlığını hiçbir ayrım yapmaksızın korumuş ve dünyaya güvenilir bir ülke ve turizm destinasyonu olduğunu da kanıtlamıştır” ifadelerini kullandı.

Kapanmaya gerek kalmadan ikinci dalgayı atlatabiliriz…

Dünyada ikinci dalganın çok şiddetli yaşandığına işaret eden Ahmet Savaşan, KKTC’de de son günlerde artan vaka sayılarının ülke insanını sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen konularından taviz vermeme konusunda uyardığını vurgulayarak, “dünyada da ülkemizde de dalgalanmalar olmaktadır. Bu güne kadar COVID-19 ile mücadelede elde ettiğimiz başarıyı, halkımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve tedbirlerin de sıkı denetlenmesi halinde, tekrardan kapanmaya gerek kalmadan tekrardan yakalayabileceğimize inanıyorum” dedi.

Denetimli yurt dışı gelişlerinin düzenlemesi gerekiyor…

Bilerek veya bilmeyerek bazı kişi ve kesimlerin toplumun sağlığının korunması ile, ekonominin çarklarını döndürmek için yurt dışından turist ve öğrenci getirilmesi arasında bir tercih yapıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıldığını belirten Savaşan, buna benzer eleştirilerin ilk dalgada da acımasızca yapıldığını anımsattı. “Sonuç ortadadır. Evet birinci öncelik halkımızın sağlığıdır. Ama unutulmasın ki batmış bir ülkedeki insanların ne akıl ne de ruh sağlığı yerinde olamaz. Onun için tedbiri elden bırakmadan ekonominin çarklarının dönmesi için denetimli yurt dışı gelişlerinin düzenlemesi gerektiği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

