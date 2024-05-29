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Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara yüzde 22,98 artış yapıldı

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Bakanlar Kurulu, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları aylıklarına yüzde 22,98 artış yaptı.

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Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara yüzde 22,98 artış yapıldı
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Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası'nın Geçici 8. maddesi ve Sosyal Güvenlik Yasası'nın 110. maddesi uyarınca, malullük ve yaşlılık sigortası aylıklarına yüzde 22,98 oranında artış yapıldı. Ölüm sigortasından aylık alanlara da artış, hisseleri oranında uygulandı.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli gelir alanlara ve yeni bağlanacak sürekli gelirlere de yüzde 22,98 oranında artış yapıldı. Yeni bağlanacak sürekli gelirlerin prime esas kazancın yüzde 60'ından az olmamasına karar verildi.
Kararın 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanacağı belirtildi.
 
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