Maliye’ye borç veren yok





Talep 150 milyon TL, teklif 35 milyon TL



Maliye Bakanlığı 150 milyon TL iç borç sağlayabilmek amacıyla KKTC Merkez Bankası üzerinden çıkılan dünkü Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesinden sadece 35 milyon TL sağlayabildi





Kamuda Mart ayı maaş ödemesi için yapıldığı konuşulan, Maliye Bakanlığı’nın KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği Devlet İç Borçlanma İhale Senedi sonuçlandı.

150 milyon TL borçlanma talebiyle gerçekleşen ihaleye kamu veya özel bankalardan yalnızca 35 milyon TL teklif verildi.

Borçlanmanın talebin altında kalması nedeniyle kamuda TAK, BRTK belediyelerdeki maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanacağı ifade ediliyor.

Maliye, Şubat sonu ve Mart başında iki ayrı ihalede %22-%25 arasında değişen faizlerle önce 70 milyon, ardından 30 milyon toplamda 100 milyon TL borçlanmıştı.

Yaklaşık bir aylık sürede üç ayrı iç borç ihalesinde 450 milyon TL aranırken, sadece 135 milyon TL sağlanabilmesi dikkati çekti. Bankacılık çevreleri, ülkede faaliyette olan bankaların hazine bonosu ihracı adı da verilen ihalelere artık pek rağbet etmediğine işaret ederken, düşük faizler bunun en önemli nedeni olarak gösteriliyor.

KKTCMB tarafından 25 Şubat Cuma günü sonlandırılan yılın ilk DİBS ihalesinin nominal tutarı 200 milyon TL olmasına rağmen, ihaleye 74 milyon TL’lik teklif gelmiş, tekliflerin 70 milyon TL’lik kısmı kabul edilmişti.

3 Mart Perşembe günü sonlandırılan ikinci hazine bonosu ihalesinin nominal tutarı ise 100 milyon TL idi. Ancak, duyurusu 28 Şubat’ta yapılan ihaleye sadece 30 milyon TL’lik teklif geldi. Gelen tekliflerin tümü kabul edilirken satılan hazine bonosu nominal tutarı 30 milyon TL oldu.

Yedi gün içerisinde sonlandırılan söz konusu iki ihale sonrasında Devlet İç Borçlanma Senetleriyle oluşan (ödenmeyi bekleyen) iç borç stoku ise 285 milyon 800 bin TL’ye çıkmıştı. Son ihaleyle birlikte iç borç stoku 320 milyon 800 bin TL’ye yükseldi.

Maliye Bakanlığı 2021’de toplam 670 milyon 846 bin 970 Türk Lirası tutarında iç borçlanmaya gitmiş, söz konusu borçlar %18 ile %22 arasında değişen faiz oranlarıyla alınmıştı.

Bu arada, KKTC Merkez Bankası verilerine göre Ocak ayında 115 milyon, Şubat ayında da 78 milyon TL’lik DİBS geri ödemesi yapıldı.

150 MİLYONA NİYET 35 MİLYONA KISMET

KKTC Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, 202203 numaralı (Isın kodu: KKB080722T13) ihale dün sonuçlandırıldı. Nominal değeri 150 milyon TL olarak açıklanan çoklu fiyat “Hazine Bonosu” ihalesine sadece 35 milyon TL’lik teklif geldi.

Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye’ye 100 gün vadeli 35 milyon TL borç daha sağlandı. Yapılan açıklamada borcun ortalama %24.86 oranında faizle alındığı belirtilirken, en düşük faiz oranı %23.89, en yüksek faiz oranı da %25.98 düzeyinde gerçekleşti.



