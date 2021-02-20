Maliye’den bir günde iki borçlanma

KKTC Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı için dün önce 40 milyon TL’lik DİBS ihalesi, ardından 100 milyon TL’lik ‘Kupon Ödemeli Devlet Tahvili’ ihalesi ilan etti

KKTC Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı için dün sabahtan duyurduğu 40 milyon TL’lik Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS, Hazine Bonosu) ihalesinin ardından öğleden sonra 100 milyon TL’lik “Kupon Ödemeli Devlet Tahvili” ihalesi ilan etti.

Hükümete yakın kaynaklar Maliye Bakanlığı’nın kasasının boş olduğunu ve iş borç arayışında olduklarını sık sık dile getirirken, hükümetin Mart maaşlarını ödeyemeyecek durumda olduğu ve yüksek faizle iç borçlanmaya gideceğini de iddia ediyorlar.

KKTC Maliye Bakanlığı Şubat 2020’de başlayan pandemi sürecinde (2020 içinde) 6 kez hazine bonosu satışıyla 334 milyon TL iç borç almıştı.

ÖNCE 40 MİLYON TL İÇ BORÇ

KKTC Merkez Bankası dün sabah Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği 202102 (Isın kodu: KKB040621T19) sayılı ihaleyle 40 milyon TL borçlanılacağını duyurdu. DİBS ihalesi KKTC Merkez Bankası aracılığında 25 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

100 MİLYONA KUPON ÖDEMELİ DEVLET TAHVİLİ

Maliye Bakanlığı’nın Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştireceği duyurulan ikinci ihalenin ise yine 25 Şubat’ta karara bağlanacak “Değişken Faizli, 6 Ayda Bir Kupon Ödemeli, Devlet Tahvili” ihalesi olacağı vurgulandı.

“Çoklu Fiyatlı Marj İhalesiyle”, 100 milyon TL borçlanılacağına yer verilen 202103 sayılı ihale duyurusunda, ihaleye gerçek ve tüzel kişilerin de bankalar aracılığıyla katılabileceği kaydedildi.

Bu ihaleyle birlikte Hazine; COVID-19 salgını sürecinde (bir yıl içinde) 8’nci kez iç borçlanmaya gitmiş olacak.

Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlar ve bilgilere göre “çoklu fiyatlı marj ihalesi” yöntemiyle yapılacak 365 gün vadeli ihalenin açılış saati 10.00, kapanış saati ise 12.00 olarak ilan edildi.

Verilen bilgilere göre “Kupon ödeme tarihleri; 1. kupon için 25 Ağustos 2021; 2. kupon için 25 Şubat 2022 olarak belirlendi.



