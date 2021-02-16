Maliye para toplayamazsa maaş kesintisine gidebilir

Başbakan Ersan Saner, bakanlıkların ve bağlı kuruluşların bütçelerinde yüzde 10’a kadar tasarruf yapılması için tedbir kararı üretildiğini açıkladı.

Mal ve Hizmetler Yasası kapsamında belediyelere denetim yetkisi verildiğini ve Atık Yönetim Tüzüğü’nün onaylandığını ifade eden Başbakan Saner, tedbirler arasında maaş kesintisi olup olmayacağı sorusunu da yanıtladı ve “Amacımız maaş kesintisine gitmeden Maliye’de gereken rakamı toplamak ama toplayamazsak bunu düşünüyoruz. Maliyede birikecek rakama bağlı olarak önümüzdeki hafta bu konu daha detaylı açıklanacak” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu’nda mal ve hizmetler yasasında değişiklik yaparak belediyelere denetim yapabilmesi için yetki verilmesi kararının aldındığını açıkladı. Bakanlar Kurulu’nda ayrıca atık yönetim tüzüğünün geçirildiğini ifade eden Başbakan Ersan Saner, söz konusu tüzükle atıkların oluşumundan bertaraf edilemsi, insan sağlığına zarar verilmemesi, atıkların geri dönüşümü ve doğal kaykların daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini söyledi. Bakanlar Kurulu’nun ayrıca bakanlıkların kendi bütçelerinde yüzde 10’a kadar tedbir sağlaması konusunda da görüş belirttiğini ifade eden Saner, bugün ayrıca reel sektöre destek vermek amacıyla küçük ensafa 100 milyon kredi ve 20 milyon TL de kira kredisi verilmesine de karar verildiğini belirtti.

Başbakan Ersan Saner, 22 Şubat Pazartesi gününden itibaren tüm reel sektör bu kredilerden faylanmak için tüm bankarala başvuru yapabileceğini açıkladı. 3 bin 250 işletmeye 1 milyar 150 milyonluk kredi verildiğini ve bunların 750 milyon geri ödenmesine yönelik herhangi bir işlem yapılmadığını ancak 400 milyonluk kısmı olan taksit ödemelerinde sıkıntıya düşen esnafın olması halinde bankalara öteleme müracaatı yapabileceğini söyledi.

Ana muhalefet açıklamalarına da değinen Başbakan Ersan Saner, kredi garanti fonundan taksitlerini ödemekte zorlanan işletmelerin, yüksek faizle ödenmesine maruz bırakıldığı söyleminin doğru olmadığını aksine mevcut alınan kredi faizi ile ödemelerde yapılandırma olacağını yineledi. Borcu olan vatandaşların da borçlarını yeniden yapılandırabilmes için pul ve ipotek vergilerinin bedelesiz olacağını ayrıca erken kapatma komisyonu olan ödemelerde de devletin alacağında binde beş indirime gidildiğini açıkladı.

Maliye'nin faiz oranları düşükken borçlanmaya gidilmediği yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Başbakan Ersan Saner, Maliye'nin mevcut şartlarda uzun vadeli borçalnması için gerkeil adımların atılacağını söyledi.

Maaşlardan kesinti yapılacak mı sorusuna karşılık Başbakan Ersan Saner, şu an itibarı ile öyle bir şey söylemenin mümkün olmadığını ancak gelirlerin yeterli olmaması halinde bir düzenlemeye gidilebileceğini belirterek “amacımız böyle bir kesintiye gitmeden gerekli kaynağı toplamaktır”dedi.