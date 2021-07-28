banner583
Böyle taşıma mı olur?
Böyle taşıma mı olur?
71 0
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
89 0
 
Aslan mucize peşinde
Aslan mucize peşinde
47 0
"3. doz için acele etmeyin”
179 0
Böyle sorumsuzluk olmaz
Böyle sorumsuzluk olmaz
22 0
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
506 0
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
42 0
banner661
banner682

Maliye'den ‘Yerel İstihdamı Destek Fonu’na 156 milyon TL kaynak aktarıldı

banner476

banner666
Maliye'den ‘Yerel İstihdamı Destek Fonu’na 156 milyon TL kaynak aktarıldı
 Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Covid desteği kapsamında yerel sektöre yapılan istihdam destek fonu ödemelerinin tamamlandığını açıkladı. 
Maliye Bakanı Oğuz yaptığı açıklamada, bugüne kadar yeni hükümet döneminde Maliye Bakanlığı’ndan, ‘Yerel İstihdamı Destek Fonu’na 27 Aralık 2020 – 27 Haziran 2021 tarihleri arasında 156 milyon 299 bin 422.22 TL kaynak aktarımı yapılarak bu konuda hükümetin açıkladığı destek sözünü ve mükellefiyetini yerine getirdiğini belirtti. 
Oğuz ayrıca, özel sektöre ücret desteği kapsamında bu dönemde Şubat ayı içerisinde yine Maliye Bakanlığı tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinden 78 milyonluk ödemenin de yapıldığını söyledi. 
Bu destekler haricinde Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı ücret ve prim desteği çerçevesinde geçen Aralık ayında 100 milyon TL ödendiğini belirten Oğuz, Maliye Bakanlığı hesabından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na toplam prim ve ücret desteği için toplam 234 milyon 299 bin 422 TL’lik kaynak aktarıldığını kaydetti.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.