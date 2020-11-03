Maliye'den Ekim ayında 606 milyon TL'lik ödeme

Turizm Ofislerine Havale 119,329,24 TL

Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan ödeme 404,190,95 TL

Geride bıraktığımız ekim ayında Maliye Bakanlığı’nın kasasından 600 milyon 606 bin TL çıktı.Bakanlık, cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiği, mali sıkıntı olmadığını duyurdu.Ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine de getirileceği açıklandı.Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nün ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Ekimden 31 Ekime kadar maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında piyasaya 168 milyon, 249 bin, 492 TL ve 12 kuruş (168, 249, 492, 12 TL) ödendi. Maaş ve maaş nitelikli ödemelerle birlikte toplam ödeme 437 milyon, 865 bin, 450 TL, 89 kuruş (437,865,450,89 TL) oldu.Maliye Bakanlığı, Ekim ayında toplam 606 milyon, 519 bin, 133 TL ve 96 kuruş (606,519,133,96 TL) ödeme yaptı.