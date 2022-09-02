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Maliye'den Ağustos'ta 1 milyar 600 milyon TL'lik ödeme

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Maliye'den Ağustos'ta 1 milyar 600 milyon TL'lik ödeme
Maliye Bakanlığının, ağustos ayı içerisinde toplam 1 milyar, 591 milyon, 797 bin, 25 TL, 5 kuruş ödeme yaptığı açıklandı.
Maliye Bakanı Alişan Şan, Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam ettiğini, ödemelerin  kamuoyunun bilgisine sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ağustos 2022’den 31 Ağustos 2022’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı; 1 milyar, 102 milyon, 78 bin, 761 TL, 64 kuruş.
Piyasaya yapılan ödemelerin toplamı; 489 milyon, 718 bin, 263 TL, 41 kuruş.
Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Ağustos ayı içerisinde toplam; 1 milyar, 591 milyon, 797 bin, 25 TL, 5 kuruş ödeme yaptı.”
-Haziran ayina ait burslar bugün ödendi
Maliye Bakanı Alişan Şan ayrıca 2022 yılı Haziran ayına ait bursların ve Navlun+Çiğ Süt ödemelerinin de bugün gerçekleştiğini duyurdu.
2022 yılı Haziran ayına ait burslar için toplam 11 milyon, 698 bin, 884 TL, 12 kuruş; Navlun+Çiğ Süt ödemeleri içinse 8 milyon, 165 bin, 749 TL, 90 kuruş ödeme gerçekleşti.
 
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