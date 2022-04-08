Maliye, borcu borçla kapatıyor

Maliye Bakanlığı, önceki gün 74,1 milyon TL borçlanırken, üzerine de ekleyerek vadesi gelen 105,8 milyon TL’lik borç ödedi





Maliye Bakanlığı’nın KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği Devlet İç Borçlanma İhale Senedi sonuçlandı.

KKTC Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, nominal değeri 150 milyon TL olarak açıklanan çoklu fiyat “Hazine Bonosu” ihalesine 74 milyon 150 bin TL’lik teklif geldi.

Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye’ye 99 gün vadeli 74 milyon 150 bin TL borç sağlandı.

Yapılan açıklamada borcun ortalama yüzde 25,03 oranında faizle alındığı belirtilirken, en düşük faiz oranı yüzde 24,24, en yüksek faiz oranı da yüzde 25,50 düzeyinde gerçekleşti.

Maliye, Şubat sonu, Mart başı ve sonunda 3 ayrı ihalede toplamda 135 milyon TL borçlanmıştı

Öte yandan Maliye, önceki gün 74,1 milyon TL borçlanırken, üzerine de ekleyerek vadesi gelen 105,8 milyon TL’lik borç ödedi

1.5 AYDA 209,1 MİLYON TL YENİ BORÇ YAZILDI…

Maliye Bakanlığı için Merkez Bankası tarafından açılan 150 milyon TL’lik Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS/Hazine bonosu ihracı) ihalesi dün sonuçlandırılırken, ihaleden sadece 74 milyon 150 TL sağlanabildi. Böylece kısa sürede dördüncü kez iç borç ihalesine çıkılmış oldu. Maliye, Şubat sonu ve Mart başı ve Mart sonunda üç ayrı ihalede %22-%26 arasında değişen faizlerle sırasıyla 70 milyon TL, 30 milyon TL ve 35 milyon TL olmak üzere toplamda 135 milyon TL borçlanmıştı. Yaklaşık bir buçuk aylık sürede çıkılan 4 ayrı iç borç ihalesinde 600 milyon TL aranırken, sadece 209 milyon 150 bin TL bulunabilmesi dikkati çekti.

105,8 MİLYON BORÇ GERİ ÖDEMESİ YAPILDI…

KKTC Maliye Bakanlığı bir yandan boş kasa için borçlanmaya devam ederken, bir yandan da “aldığı borçlarla vadesi gelen iç borçları kapatmaya çalışıyor”. Maliye’nin “borcu borçla kapattığının” yeni bir göstergesi de önceki günkü 105 milyon 800 bin TL’lik DİBS (hazine bonosu) geri ödemesi oldu. Merkez Bankası verilerine göre Ocak ayında 115 milyon, Şubat ayında da 78 milyon TL’lik DİBS geri ödemesi yapılmıştı. Son ödemeyle birlikte vadesi gelmemiş iç borç stoku halen 289 milyon 150 bin TL düzeyinde.

