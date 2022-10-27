Maliye Bakanlığı’na 900 milyon TL borçlanma yetkisi

Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı’na 900 milyon TL’ye kadar borçlanma yetkisi verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, “devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan tutarlarda 900 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesi için” Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verildi.
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