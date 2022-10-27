banner875
banner815
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
14 0
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
17 0
 
Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi
Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi
9 0
Balon balıkları el aman çektiriyor
Balon balıkları el aman çektiriyor
12 0
Yeni nesil ilişki: 'Mikro aldatma' nedir?
Yeni nesil ilişki: 'Mikro aldatma' nedir?
47 0
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
30 0
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
12 0
banner878

Maliye Bakanlığı’na 900 milyon TL borçlanma yetkisi

banner476

banner825
Maliye Bakanlığı’na 900 milyon TL borçlanma yetkisi
Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı’na 900 milyon TL’ye kadar borçlanma yetkisi verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, “devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan tutarlarda 900 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesi için” Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verildi.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.