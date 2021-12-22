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Maliye Bakanlığı'na 93 milyon TL borçlanma yetkisi verildi

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Maliye Bakanlığı'na 93 milyon TL borçlanma yetkisi verildi
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Bakanlar Kurulu, aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 93 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, “Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak üzere, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasası Limitleri dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 93.000.000 TL (doksanüçmilyonTürklirası)'na kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi.” ifadeleri kullanıldı.

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