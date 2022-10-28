Maliye Bakanlığı 900 milyon TL daha borçlanacak

Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığına 900 milyon TL borçlanabilmesi için yetki verdi





KKTC Maliye Bakanlığı’na ABD Doları ve Euro cinsinden iç borç bulabilmek amacıyla KKTC Merkez Bankası üzerinden çıkılan dünkü Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS/Hazine bonosu ihracı) ihalesinden 13 milyon 250 bin dolar ve 7 milyon Euro sağlandı.

Söz konusu miktarlar KKTC’de geçerli bugünkü kurdan yaklaşık 380 milyon TL’yi buluyor.

Maliye Bakanlığı’nın dün Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği dolar cinsinden 74 gün vadeli Hazine Bonosu (KKB130123F17) ihalesi ile Euro cinsinden 109 gün vadeli Hazine Bonosu (KKB170223F12) ihalesinin sonucu açıklandı.

Merkez Bankası’nın yaptığı duyuruya göre, dolar cinsinden 10 milyon dolarlık ihaleye 23 milyon 500 bin dolarlık teklif geldi. Bunun 13 milyon 250 bin dolarlık kısmı kabul edildi.

Euro cinsinden 12 milyon dolarlık ihaleye ise 22 milyon 100 bin Euro’luk teklif geldi. Bunun 7 milyon Euro’luk kısmı kabul edildi.

Dolar cinsinden alınan borcun ortalama faizi %4.2068 olurken, cinsinden alınan borcun ortalama faizi %3.1756 oranında kayıtlara geçti.

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı'na seçimler öncesi yüklü miktarda borçlanma yetkisi verdi.

İki ay sonra verilen yeni yetkiyle Maliye 900 milyon TL'ye kadar borçlanabilecek.

Borçlanma yetkisi verilme gerekçesi ise "devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirebilmesine olanak sağlamak" olarak belirtildi.

Karar Resmi Gazete'de ilan edildi.

Maliye'ye son olarak 23 Ağustos'ta 600 milyon TL borçlanma yetkisi verilmişti. Maliye'nin bulacağı 900 milyon TL yeni borçla birlikte, borç miktarı da 2 milyar TL'yi aşacak.

YETKİYİ ALAN MALİYE İLK BORÇ İHALESİNİ JET HIZIYLA AÇTIRDI

25 Ekim'deki Bakanlar Kurulu'ndan borçlanma yetkisi çıkarak Maliye Bakanlığı, aynı saatlerde Merkez Bankası aracılığıyla 10 milyon dolar (186 milyon TL) + 12 milyon euro (222 milyon TL) borçlanma ihalesi açtırdı.

2022'DE 1'İ İPTAL EDİLEN 10'UNCU BORÇLANMA İHALESİ

KKTC Merkez Bankası'nın son açtığı ihale, bu yılın biri sonradan iptal edilen 10'uncu borçlanma ihalesi oldu. Bakanlar Kurulu, 23 Ağustos'ta Maliye Bakanlığı'na 600 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi vermişti. Borçlanma yetkisi haberlerinden rahatsız olan Maliye Bakanlığı, 26 Ağustos'ta açtığı ve 29 Ağustos'ta sonuçlanacak olan 100 milyon TL'lik borçlanma ihalesinden vazgeçmişti. Hemen öncesinde ise 26 Ağustos'ta sonuçlanan bir diğer ihaleyle 7 milyon 690 bin dolar borç temin edilmişti.

2022'DE 8 KEZ BORÇLANILDI

Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası aracılığıyla bu yıl toplam 8 kez borçlanma yoluna gitti. 8 ihalede toplam 955 milyon TL + 20 milyon dolar borç aranırken, toplam 454 milyon 562 bin 751 TL + 15 milyon 690 bin dolar borç sağlandı. Maliye Bakanlığı’nın iç borç miktarı ise geçmişten devreden bakiye ile birlikte toplam 755 milyon 362 bin 751 TL + 15 milyon 690 bin dolara yükseldi.

