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Maliye 1500 TL'lerin ödenmesi için 60 milyon TL kaynak aktardı

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Maliye 1500 TL'lerin ödenmesi için 60 milyon TL kaynak aktardı
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 Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 49 bin 805 kişiye yapılacak 1.500 TL’lik Covid-19 desteği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 60 milyon TL'nin aktarıldığını açıkladı.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada “Yerel  İşgücü  İstihdamının Desteklenmesi Fonunda reel sektörün desteklenmesi ile ilgili alınan kararlar kapsamında işyerlerinde  çalışan  kişilere  ücret  desteği  verilebilmesi için  Maliye Bakanlığı bütçesinden  60 milyon TL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hesabına aktarılmıştır.” dedi.

Dursun Oğuz, 1.500 TL’lik destekten Covid-19 yardımı için müracaat eden toplam 49 bin 805 kişinin yararlanacağını belirtti.

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