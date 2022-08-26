Maliye, 12 milyon Dolar daha borçlanıyor

Maliye Bakanlığı borç almaya doymuyor, 12 milyon ABD Doları daha borçlanıyor



KKTC Maliye Bakanlığı için bu kez 12 milyon ABD Doları (bugünkü iç piyasa kurundan 217 milyon TL) tutarında yeni bir iç borç ihalesi daha açıldı.

Böylece 2022’nin sekiz aylık döneminde 8’inci kez iç borç ihalesine çıkılmış oldu. Daha önceki 7 ihalede 465 milyon 162 bin 751 TL borç alınmıştı. Merkez Bankası’ndan alınan ‘Kısa Vadeli Avans’larla alınan borç miktarı 1 milyar TL’yi aşıyor.

KKTC Merkez Bankası, döviz cinsinden açılan yeni Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesinin duyurusunu dün sabah saatlerinde yaptı.

Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruda KKTC Maliye Bakanlığı’nın 26 Ağustos 2022 tarihinde, KKTC Merkez Bankası aracılığında gerçekleştireceği ihalede borçlanılacak tutarı 12,000,000 USD (On İki Milyon ABD

Doları) olarak açıkladı.

Duyuruda, “Hazine söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacaktır. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilir. Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebileceklerdir” denildi.

Merkez Bankası önceki gün de Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) için 50 milyon TL’lik “Özel Tertip Devlet İç Borçlanma” ihraç ihalesini sonuçlandırmıştı.

12 MİLYON DOLARLIK İHALENİN AYRINTILARI

KKTC Merkez Bankası dün Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği 202207 (Isın kodu: KKB081222F12) “Hazine Bonosu” ihalesiyle toplamda 12,000,000 ABD Doları (yaklaşık 217 milyon TL) daha borçlanılacağını duyurdu.

“Çoklu fiyat” şekliyle “iskontolu türde” açılan ihale 104 gün vadeli olacak. DİBS ihalesi KKTC Merkez Bankası aracılığında 26 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabileceği bildirilirken, katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebilecek.



